09:21, 13 Nisan 2018 Cuma

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 70 muvazzaf asker iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya merkezli 34 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.



Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ± devam ediyor. Bu kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlÄ±k" yapan kiÅŸilerin ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde sÃ¶zleÅŸmeli personel olarak gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri kripto yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin, ortaokul ve lise Ã¶ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Ä±ÅŸÄ±k evleri" olarak da bilinen Ã¶ÄŸrenci evlerinde yetiÅŸmiÅŸ, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n amaÃ§ ve ideolojisini benimsemiÅŸ, Ã¶rgÃ¼te sadakatinden ÅŸÃ¼phe edilmeyen kiÅŸiler olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžÃ¼phelilerin, FETÃ–/PDY yÃ¶netimi tarafÄ±ndan kendilerine verilebilecek her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶revi yerine getirmeye hazÄ±r, "ÅŸakirtlik" seviyesi yÃ¼ksek olan, Ã¼niversite tahsili sÄ±rasÄ±nda dÃ¶nemsel olarak baÅŸta talebe mesullÃ¼ÄŸÃ¼ olmak Ã¼zere, askeri Ã¶ÄŸrenci abiliÄŸi yapmÄ±ÅŸ kiÅŸiler olduÄŸunu bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.