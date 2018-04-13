Ekvador'dan eski FARC üyelerine 12 saat süre

Peru’nun başkenti Lima’da yapılan Amerikalar Zirvesi'ndesi programını iptal ederek ülkesine dönen Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının 3 kişiyi kaçırmasına ilişkin açıklama yaptı.
Moreno, Quito’daki Mariscal Sucre Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bu uyuşturucu çetelerine, vatandaşlarımızın yaşadığına dair kanıt sunmaları için 12 saat süre tanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaçırılan gazetecileri ve şoförlerini sağ olarak geri alabilmek için gruba karşı şimdiye kadar hoşgörü gösterdiklerine ve operasyon yapmadıklarına işaret eden Moreno, bu sürenin sonunda bir kanıt sunulmaması halinde militanların üzerinde “şiddetli” şekilde gidileceğini açıkladı.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile telefonda görüştüklerini belirten Moreno, Santos'a militanlara karşı birlikte harekete geçip mücadele etmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.
Moreno'nun basın toplantısı sırasında oldukça duygusal ve sinirli olması, kimi zaman konuşmakta zorlanması dikkati çekti.
ABD Başkanı Trump, Suriye konusunda alınacak karar hakkında İngiltere Başbakanı May ile telefonla görüşmesi yaptı
Ekvador Devlet Başkanı Moreno, Kolombiya sınırında 2'si gazeteci 3 kişiyi kaçıran eski FARC üyelerine, rehinelerin yaşadıklarına dair kanıt göndermeleri için 12 saat süre tanıdı.
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