FETÃ–'nÃ¼n yeni kripto haberleÅŸme programÄ± tespit edildi

FETÃ– Ã¼yelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, bazÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n, cep telefonlarÄ±na indirilebilen ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kriptografik haberleÅŸme programÄ±nÄ±Â kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±nda yer alan ve Ã¶rgÃ¼te mensup bazÄ± askerlerden sorumlu Engin kod adlÄ± E.K'den ele geÃ§irilen Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital delillerde Ã¶nemli bir bulguya rastlanÄ±ldÄ±.
Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarÄ±nda ByLock gibi birÃ§ok ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± kullanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n, yeni bir kriptografik haberleÅŸme programÄ± daha kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â
SavcÄ±lÄ±k, bazÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca Andorid ve Ä°OS iÅŸletim sistemlerinin kurulu bulunduÄŸuÂ cep telefonlarÄ±na ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni kriptografik haberleÅŸme programÄ±nÄ± indirilerek kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.
Bu arada,Â E.K'nin yakalanana kadar bir devlet okulunda Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n konuyla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezince, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 'YÄ±ldÄ±z SarayÄ± FotoÄŸraf Koleksiyonu' tanÄ±tÄ±mÄ±, Londra Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°TOâ€™nun gelecek 4 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ãœyeleri, Disiplin Kurulu Ãœyeleri ve TOBB delegeleri yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imle belirlenecek
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin, 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°slam aleminde "Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bu gece MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ibadet ve dualarla idrak edilecek.
FETÃ– Ã¼yelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Konya merkezli 34 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ye yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 70 muvazzaf asker iÃ§in, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada da aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 70 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yeniden Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olunca Suudi Arabistan Ã¼zerinden Almanya'ya kaÃ§mak istediÄŸi sÄ±rada yakalanan eski Kuveyt askeri ataÅŸesi albay Mikail GÃ¼llÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 9 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã–SYM internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-EKPSS'ye baÅŸvuran adaylar sÄ±nava giriÅŸ belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.
Ankara, Esed'in Suriye'den uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tÃ¼m terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n savaÅŸtan zarar gÃ¶ren Ã¼lkede barÄ±ÅŸ iÃ§in gerekli olduÄŸu konusuna bir kez daha vurgu yaptÄ±
AÄŸrÄ±'da TÃ¼rkiye-Ä°ran arasÄ±ndaki doÄŸalgaz boru hattÄ±na sabotaj giriÅŸiminde bulunan terÃ¶ristlerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi.
EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne vekaleten Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Kemal Åženocak atandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de sÃ¼ren gerilim iÃ§in "Askeri gÃ¼Ã§lerine gÃ¼venen kimi Ã¼lkelerin Suriye'yi adeta bir bilek gÃ¼reÅŸi sahasÄ±na Ã§evirmesinden fevkalade rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz" ifadesini kulandÄ±