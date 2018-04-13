09:31, 13 Nisan 2018 Cuma

FETÃ–'nÃ¼n yeni kripto haberleÅŸme programÄ± tespit edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ– Ã¼yelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, bazÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n, cep telefonlarÄ±na indirilebilen ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kriptografik haberleÅŸme programÄ±nÄ±Â kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±nda yer alan ve Ã¶rgÃ¼te mensup bazÄ± askerlerden sorumlu Engin kod adlÄ± E.K'den ele geÃ§irilen Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital delillerde Ã¶nemli bir bulguya rastlanÄ±ldÄ±.

Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarÄ±nda ByLock gibi birÃ§ok ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± kullanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n, yeni bir kriptografik haberleÅŸme programÄ± daha kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â

SavcÄ±lÄ±k, bazÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca Andorid ve Ä°OS iÅŸletim sistemlerinin kurulu bulunduÄŸuÂ cep telefonlarÄ±na ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni kriptografik haberleÅŸme programÄ±nÄ± indirilerek kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Bu arada,Â E.K'nin yakalanana kadar bir devlet okulunda Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n konuyla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â