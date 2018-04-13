09:34, 13 Nisan 2018 Cuma

Trump ve May Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye konusunda alÄ±nacak karar hakkÄ±nda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye konusunda alÄ±nacak karar hakkÄ±nda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± verilecek ortak cevabÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Beyaz Saray'dan, Trump-May gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Ä°ki lider, Suriye'nin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± ortak yanÄ±t verilmesi ihtiyacÄ±na iliÅŸkin mÃ¼zakerelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler." ifadesine yer verildi. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders dÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Suriye gÃ¼ndemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen Ulusal GÃ¼venlik Konseyi (NSC) toplantÄ±sÄ±nda "nihai bir kararÄ±n alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Sanders, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ise Trump'Ä±n Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini duyurmuÅŸtu. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili son aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

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