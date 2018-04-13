Trump ve May Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye konusunda alÄ±nacak karar hakkÄ±nda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± verilecek ortak cevabÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Beyaz Saray'dan, Trump-May gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "Ä°ki lider, Suriye'nin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± ortak yanÄ±t verilmesi ihtiyacÄ±na iliÅŸkin mÃ¼zakerelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler." ifadesine yer verildi.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders dÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Suriye gÃ¼ndemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen Ulusal GÃ¼venlik Konseyi (NSC) toplantÄ±sÄ±nda "nihai bir kararÄ±n alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Sanders, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ise Trump'Ä±n Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini duyurmuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili son aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye konusunda alÄ±nacak karar hakkÄ±nda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±
Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno, Kolombiya sÄ±nÄ±rÄ±nda 2'si gazeteci 3 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±ran eski FARC Ã¼yelerine, rehinelerin yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair kanÄ±t gÃ¶ndermeleri iÃ§in 12 saat sÃ¼re tanÄ±dÄ±.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik Konseyiyle Suriye gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±ndan "nihai bir kararÄ±n Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.
Suudi Arabistan Velihat Prensi Bin Selman'Ä±n Ä°spanya ziyaretinde, deÄŸeri 2 milyar avroyu bulan 5 kÃ¼Ã§Ã¼k savaÅŸ gemisinin Suudi Arabistan'a satÄ±lmasÄ± konusunda mutabakat beyannamesi imzalandÄ±.
Irak'Ä±n kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde bir mezarlÄ±kta dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Ä°ngiltere'de bakanlar kurulunun, "BaÅŸbakan'Ä±n uluslararasÄ± bir mÃ¼dahaleye uyum saÄŸlamak Ã¼zere ABD ve Fransa'daki mÃ¼ttefiklerle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±" bildirildi.
Rusya, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesi nedeniyle artan gerginlik Ã¼zerine BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ni toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri MÃ¼slÃ¼manlara Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD yÃ¶netiminden Ã¼st dÃ¼zey yetkililer, Suriye'nin DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki kimyasal saldÄ±rÄ±da sinir gazÄ± ve klorin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan emin olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yesi Ã¼lkelerin temsilcileri 26 Nisan-2 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Irak, BangladeÅŸ ve Myanmar'Ä± ziyaret edecek.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, "Acil Ã¶nceliÄŸimiz bu durumda savaÅŸ tehdidini engellemek. Artan tehlikeli gerginlikten son derece endiÅŸeliyiz." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmaya ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtti.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'de dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini ancak bunun orantÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.