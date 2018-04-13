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10:03, 13 Nisan 2018 Cuma
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09:53, 13 Nisan 2018 Cuma

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BugÃ¼n MiraÃ§ Kandili
BugÃ¼n MiraÃ§ Kandili

Ä°slam aleminde "Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bu gece MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ibadet ve dualarla idrak edilecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"ÃœÃ§ aylar"Ä±n ilki olan Recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili bu gece idrak edilecek.

MiraÃ§ Kandili, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi ve bu yÄ±l 19 Mart'ta baÅŸlayan "ÃœÃ§ aylar"Ä±n ilki olan Recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk geliyor.

Hazreti Peygamber MiraÃ§ gecesinde, Allah'Ä±n daveti Ã¼zerine Cebrail Aleyhisselam'Ä±n rehberliÄŸinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yÃ¼ce alemlere ve ilahi huzura yÃ¼kseldi.

MiraÃ§ gecesinde beÅŸ vakit namaz farz kÄ±lÄ±ndÄ± ve Hz. Peygamberâ€™in miraÃ§ yolculuÄŸunda Allah'a ÅŸirk koÅŸmayanlarÄ±n cennete gireceÄŸi mÃ¼jdesi verildi.



Ä°lgili Konular MiraÃ§ Kandili
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