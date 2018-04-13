10:02, 13 Nisan 2018 Cuma

ABD'de TÃ¼rken VakfÄ±na takdir belgesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de Brooklyn Belediye BaÅŸkanÄ± Eric Adams, bÃ¶lgeye ve kÃ¼ltÃ¼rler arasÄ± iliÅŸkilere katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± New York merkezli faaliyet gÃ¶steren TÃ¼rken VakfÄ±na takdir belgesi verdi.

Adams, takdir belgesini vakfÄ±n yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi MemiÅŸ Yetim'e sundu.

Belgede, Brooklyn'de yaÅŸayan TÃ¼rklerin toplumsal hayata katkÄ±larÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle bahseden Adams, TÃ¼rklerin Amerikan kÃ¼ltÃ¼r ve geleneklerine Ã¶nemli bir zenginlik kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"VAKFIN KATKILARI TAKDÄ°R EDÄ°LÄ°YOR"

VakfÄ±n New York ve Ã¶zellikle Brooklyn bÃ¶lgesindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸinen Adams, "TÃ¼m Brooklynliler, TÃ¼rken VakfÄ±nÄ±n kÃ¼resel toplumun bÃ¼yÃ¼mesi, refahÄ± ve geliÅŸimine yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼stÃ¼n katkÄ±larÄ± kabul ve takdir etmektedir." ifadesine yer verdi.

TÃ¼rken VakfÄ±nÄ±n ABD'deki MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilere gÃ¼venli, destekleyici ve kÃ¼ltÃ¼rel bakÄ±mdan uygun normlarda ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Adams, "FarklÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerin kÃ¼ltÃ¼rleriyle Amerikan kÃ¼ltÃ¼r ve gelenekleri arasÄ±nda kÃ¼ltÃ¼rler arasÄ± iliÅŸkileri ve anlayÄ±ÅŸÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmasÄ± sebebiyle TÃ¼rken VakfÄ±nÄ± takdirle alkÄ±ÅŸlÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"TÃœRKEN'Ä°N YAPTIKLARI DÄ°KKATÄ° Ã‡EKÄ°YOR"

AÃ§Ä±klamalarda bulunan TÃ¼rken VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi MemiÅŸ Yetim ise "Brooklyn Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Eric Adams'Ä±n vakfÄ±mÄ±zla yakÄ±ndan ilgilenmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. TÃ¼rken VakfÄ±nÄ±n, misyonuna uygun olarak ABD'deki TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerin rahat bir ÅŸekilde eÄŸitimlerini tamamlamasÄ± iÃ§in yaptÄ±klarÄ±, bÃ¶lgede yaÅŸayanlar gibi Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da dikkatini Ã§ekmiÅŸ. Bundan gurur duyduk." dedi.

TÃœRKEN VAKFI

TÃ¼rkiye GenÃ§lik ve EÄŸitime Hizmet VakfÄ± (TÃœRGEV) ile Ensar VakfÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda 2014 yÄ±lÄ±nda ABD'de kurulan TÃ¼rken, "TÃ¼rkiye'den ABD'ye gelen ya da dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden gelen MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilere hizmet vermek Ã¼zere yurt, ev ve burs faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tmek" amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Temeli geÃ§en sene eylÃ¼l ayÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Manhattan'da atÄ±lan vakfa ait yeni yurt binasÄ±nÄ±n 200 kiÅŸilik olacaÄŸÄ±, ayrÄ±ca birÃ§ok sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel etkinliÄŸe ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.