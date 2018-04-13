10:13, 13 Nisan 2018 Cuma

UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'nda 'Mescid-i Aksa' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'na katÄ±lan Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlara, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ramallah'ta iki gÃ¼n sÃ¼ren "9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±"nÄ±n kapanÄ±ÅŸ bildirgesinde, "Mescid-i Aksa'nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ziyaret edilmesinin dini bir fazilet olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda KudÃ¼s'Ã¼n himayesi iÃ§in siyasi bir zorunluluk olduÄŸu" belirtildi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±lan bildirgede, "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkentidir. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼Ã§leri yettiÄŸince KudÃ¼s'Ã¼ ziyaret etmeleri dini bir vecibedir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Bu baÄŸlamda, Mescid-i Aksa'nÄ±n Ã§eÅŸitli dillerde tanÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±, Ã¼niversitelerin KudÃ¼s'Ã¼n bilinmesine dÃ¶nÃ¼k bir dersi mÃ¼fredatlarÄ±na almasÄ± tavsiye edildi. Bildirgede ayrÄ±ca, Filistin davasÄ±nda halkÄ±n meÅŸru temsilcisi Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Ã§evresinde toplanÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Ramallah'ta dÃ¼zenlenen "9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±"nda 57 Ã¼lkeden temsilciler hazÄ±r bulundu. Konferansa TÃ¼rkiye'den BaÅŸbakanlÄ±k Devlet ArÅŸivleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. UÄŸur Ãœnal ile TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu katÄ±ldÄ±. Konferans kapsamÄ±nda "KudÃ¼s'te GayrimÃ¼slimlere Verilen Haklar" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼zenlenen sergide, belge ve gÃ¶rsellerle OsmanlÄ± dÃ¶neminde KudÃ¼s ve Filistin topraklarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutuldu.

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