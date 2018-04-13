DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:44, 13 Nisan 2018 Cuma
OrtadoÄŸu
10:13, 13 Nisan 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'nda 'Mescid-i Aksa' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'nda 'Mescid-i Aksa' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'na katÄ±lan Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlara, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ramallah'ta iki gÃ¼n sÃ¼ren "9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±"nÄ±n kapanÄ±ÅŸ bildirgesinde, "Mescid-i Aksa'nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ziyaret edilmesinin dini bir fazilet olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda KudÃ¼s'Ã¼n himayesi iÃ§in siyasi bir zorunluluk olduÄŸu" belirtildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±lan bildirgede, "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkentidir. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼Ã§leri yettiÄŸince KudÃ¼s'Ã¼ ziyaret etmeleri dini bir vecibedir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Bu baÄŸlamda, Mescid-i Aksa'nÄ±n Ã§eÅŸitli dillerde tanÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±, Ã¼niversitelerin KudÃ¼s'Ã¼n bilinmesine dÃ¶nÃ¼k bir dersi mÃ¼fredatlarÄ±na almasÄ± tavsiye edildi.

Bildirgede ayrÄ±ca, Filistin davasÄ±nda halkÄ±n meÅŸru temsilcisi Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Ã§evresinde toplanÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ramallah'ta dÃ¼zenlenen "9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±"nda 57 Ã¼lkeden temsilciler hazÄ±r bulundu. Konferansa TÃ¼rkiye'den BaÅŸbakanlÄ±k Devlet ArÅŸivleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. UÄŸur Ãœnal ile TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu katÄ±ldÄ±.

Konferans kapsamÄ±nda "KudÃ¼s'te GayrimÃ¼slimlere Verilen Haklar" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼zenlenen sergide, belge ve gÃ¶rsellerle OsmanlÄ± dÃ¶neminde KudÃ¼s ve Filistin topraklarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutuldu.



Ä°lgili Konular Gazze KudÃ¼s 9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ± Mescid-i Aksa
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
AB'den SÄ±rbistan'a 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi
AB'den SÄ±rbistan'a 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi

Avrupa Entegrasyonu BakanÄ±, SÄ±rbistan'a 2 ay iÃ§erisinde 2020'ye kadar toplam 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya'da Telegram'a eriÅŸim yasaklandÄ±
Rusya'da Telegram'a eriÅŸim yasaklandÄ±

AnlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'a eriÅŸimi yasaÄŸÄ± geldi
Suriyeli muhalif KÃ¼rtlerden Afrin'deki geÃ§ici meclise destek
Suriyeli muhalif KÃ¼rtlerden Afrin'deki geÃ§ici meclise destek

Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Molla, dÃ¼n Afrin'de kurulan geÃ§ici yerel meclise olumlu yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "DÃ¼n Afrin'de kurulan meclise olumlu bakÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±
Afrin'in nÃ¼fus yapÄ±sÄ± da TSK ve Ã–SO gÃ¼vencesinde
Afrin'in nÃ¼fus yapÄ±sÄ± da TSK ve Ã–SO gÃ¼vencesinde

TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun denetimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Afrin'e sadece Afrinlilerin giriÅŸine izin veriliyor
Nijerya'da 1000'den fazla Ã§ocuk Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Nijerya'da 1000'den fazla Ã§ocuk Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

UNICEF tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nijerya'da 2013'ten bu yana binden fazla Ã§ocuÄŸun Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu rakama Chibok baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan 276 kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin de dahil olduÄŸu belirtildi
KaradaÄŸ'da hafta sonu seÃ§im hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±
KaradaÄŸ'da hafta sonu seÃ§im hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Balkan Ã¼lkesi KaradaÄŸ'da hafta sonu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸtirecek
Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci helikopter kazasÄ± 2 Ã¶lÃ¼
Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci helikopter kazasÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci kez helikopter kazasÄ± yaÅŸandÄ±. Bu kez de Kaliningrad ÅŸehrinde Ka-29 tipi askeri helikopterin gece testi uÃ§uÅŸu esnasÄ±nda BaltÄ±k Denizi'ne dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 pilot Ã¶ldÃ¼
Yahudi iÅŸgalciler Åžeyh Seade Camisi'ni ateÅŸe verdi
Yahudi iÅŸgalciler, Åžeyh Seade Camisi'ni ateÅŸe verdi

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir grup Yahudi iÅŸgalci, sabah erken saatlerde Nablus'un gÃ¼neyindeki Akraba beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Åžeyh Seade Camisi'ni yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Navaz Åžerif'e Ã¶mÃ¼r boyu siyaset yasak
Navaz Åžerif'e Ã¶mÃ¼r boyu siyaset yasak

Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten men edildi
Mossad eski BaÅŸkanÄ± Halevy Rusya ile savaÅŸ durumuna gelebiliriz
Mossad eski BaÅŸkanÄ± Halevy: Rusya ile savaÅŸ durumuna gelebiliriz

Ä°srail'in istihbarat servisi Mossad'Ä±n eski baÅŸkanlarÄ±ndan Efraim Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda askeri Ã§atÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DoÄŸu Guta'dan tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ± 58 bine yaklaÅŸtÄ±
DoÄŸu Guta'dan tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ± 58 bine yaklaÅŸtÄ±

Suriye'de rejimin kuÅŸatma ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar neticesinde ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 58 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'nda 'Mescid-i Aksa' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'nda 'Mescid-i Aksa' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'na katÄ±lan Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlara, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
ABD'de TÃ¼rken VakfÄ±na takdir belgesi
ABD'de TÃ¼rken VakfÄ±na takdir belgesi

TÃœRGEV ile Ensar VakfÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda ABD'de kurulan ve New York merkezli faaliyet gÃ¶steren TÃ¼rken VakfÄ±na, Brooklyn Belediye BaÅŸkanÄ± Adams tarafÄ±ndan "Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±larÄ± ve topluma katkÄ±larÄ±" dolayÄ±sÄ±yla takdir belgesi verildi.
Trump ve May Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump ve May Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye konusunda alÄ±nacak karar hakkÄ±nda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±
Ekvador'dan eski FARC Ã¼yelerine 12 saat sÃ¼re
Ekvador'dan eski FARC Ã¼yelerine 12 saat sÃ¼re

Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno, Kolombiya sÄ±nÄ±rÄ±nda 2'si gazeteci 3 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±ran eski FARC Ã¼yelerine, rehinelerin yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair kanÄ±t gÃ¶ndermeleri iÃ§in 12 saat sÃ¼re tanÄ±dÄ±.
quot Suriye toplantÄ±sÄ±ndan nihai bir karar Ã§Ä±kmadÄ± quot
"Suriye toplantÄ±sÄ±ndan nihai bir karar Ã§Ä±kmadÄ±"

Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik Konseyiyle Suriye gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±ndan "nihai bir kararÄ±n Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.

Haberler

Gazze'de ÅŸehit sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi
Gazze'de ÅŸehit sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi

Gazzeli memurlardan 'maaÅŸ protestosu'
Gazzeli memurlardan 'maaÅŸ protestosu'

Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§Ä±ldÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§Ä±ldÄ±

ABD'den ÅŸehit edilen Filistinli gazeteci Murteca iÃ§in yorum yok!
ABD'den ÅŸehit edilen Filistinli gazeteci Murteca iÃ§in yorum yok

Gazzeli kadÄ±nlar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne balon bÄ±raktÄ±
Gazzeli kadÄ±nlar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne balon bÄ±raktÄ±

Ä°srail askerlerinin yaraladÄ±ÄŸÄ± Filistinlilerden 105'inin durumu aÄŸÄ±r
Ä°srail askerlerinin yaraladÄ±ÄŸÄ± Filistinlilerden 105'inin durumu aÄŸÄ±r

Ä°srailli Bakan Bennett'ten silahsÄ±z Filistinliyi vuran askerlere destek
Ä°srailli Bakan Bennett'ten silahsÄ±z Filistinliyi vuran askerlere destek

Filistin'deki 'Toprak GÃ¼nÃ¼' gÃ¶sterilerinde ÅŸehit sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kseldi
Filistin'deki 'Toprak GÃ¼nÃ¼' gÃ¶sterilerinde ÅŸehit sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kseldi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 