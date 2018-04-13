10:21, 13 Nisan 2018 Cuma

DoÄŸan Grubu D&R'Ä± Turkuvaz'a satÄ±yor





DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin, 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±. DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding'in Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda (KAP) yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, tamamÄ± Ã¶denmiÅŸ 50 milyon TL sermayesinde, yÃ¼zde 100 paya sahip olduklarÄ± doÄŸrudan baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin (D&R) sermayesinde sahip olduklarÄ± paylarÄ±n tamamÄ±nÄ±n, Hisse Devir SÃ¶zleÅŸmesi'nin imzalanacaÄŸÄ± tarihte nakden ve peÅŸin olarak Ã¶denmek Ã¼zere, 440 milyon TL bedel Ã¼zerinden satÄ±ÅŸÄ± ve devri konusunda, Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž arasÄ±nda bugÃ¼n taraflarÄ± baÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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