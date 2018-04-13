DoÄŸu Guta'dan tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ± 58 bine yaklaÅŸtÄ±

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar sonucu ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah katliamÄ± maÄŸdurlarÄ±nÄ±n Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeleri devam ediyor.
DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lan 19. konvoy Bab ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±.
Duma'dan Ã§Ä±kan 38 otobÃ¼slÃ¼k 7. konvoyda, 583'u Ã§ocuk, 353'Ã¼ kadÄ±n toplam 1477 kiÅŸi yer aldÄ±.
Kafilenin bir kÄ±smÄ± Bab, bir kÄ±smÄ± Azez ilÃ§esindeki barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirildi.
DoÄŸu Guta'da muhaliflerin elinde bulunan son kale olan Duma'da tahliyeler sÃ¼recek.
22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma bÃ¶lgelerinden sivilleri ve askeri muhalifleri taÅŸÄ±yan 12 konvoy Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
2 Nisan'da ise Duma ilÃ§esinden ilk tahliyeler baÅŸlamÄ±ÅŸ ve bÃ¶lgeden 2-5 Nisan'da sivilleri ve yaralÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 4 tahliye konvoyu ilÃ§eden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Duma ilÃ§esinden ayrÄ±lan en son kafile 5 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Bab ilÃ§esine ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve daha sonrasÄ±nda ilÃ§eden tahliyeler durmuÅŸtu.
Rejim gÃ¼Ã§lerinin 7 Nisan'da Duma ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivilin Ã¶lmesinin ardÄ±ndan Duma ilÃ§esindeki askeri muhalif grup CeyÅŸÃ¼l Ä°slam ile Rus yetkililer arasÄ±nda tahliye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Son konvoyla birlikte ÅŸimdiye kadar DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 58 bine yaklaÅŸtÄ±.
Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti.
Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil, sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.
AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini Ã¼Ã§ parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸunda yapÄ±lan anlaÅŸma gereÄŸi, 22 Mart'ta zorunlu tahliye sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
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Avrupa Entegrasyonu BakanÄ±, SÄ±rbistan'a 2 ay iÃ§erisinde 2020'ye kadar toplam 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AnlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'a eriÅŸimi yasaÄŸÄ± geldi
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Molla, dÃ¼n Afrin'de kurulan geÃ§ici yerel meclise olumlu yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "DÃ¼n Afrin'de kurulan meclise olumlu bakÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±
TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun denetimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Afrin'e sadece Afrinlilerin giriÅŸine izin veriliyor
UNICEF tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nijerya'da 2013'ten bu yana binden fazla Ã§ocuÄŸun Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu rakama Chibok baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan 276 kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin de dahil olduÄŸu belirtildi
Balkan Ã¼lkesi KaradaÄŸ'da hafta sonu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸtirecek
Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci kez helikopter kazasÄ± yaÅŸandÄ±. Bu kez de Kaliningrad ÅŸehrinde Ka-29 tipi askeri helikopterin gece testi uÃ§uÅŸu esnasÄ±nda BaltÄ±k Denizi'ne dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 pilot Ã¶ldÃ¼
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir grup Yahudi iÅŸgalci, sabah erken saatlerde Nablus'un gÃ¼neyindeki Akraba beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Åžeyh Seade Camisi'ni yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten men edildi
Ä°srail'in istihbarat servisi Mossad'Ä±n eski baÅŸkanlarÄ±ndan Efraim Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda askeri Ã§atÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye'de rejimin kuÅŸatma ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar neticesinde ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 58 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'na katÄ±lan Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlara, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
TÃœRGEV ile Ensar VakfÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda ABD'de kurulan ve New York merkezli faaliyet gÃ¶steren TÃ¼rken VakfÄ±na, Brooklyn Belediye BaÅŸkanÄ± Adams tarafÄ±ndan "Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±larÄ± ve topluma katkÄ±larÄ±" dolayÄ±sÄ±yla takdir belgesi verildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye konusunda alÄ±nacak karar hakkÄ±nda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±
Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno, Kolombiya sÄ±nÄ±rÄ±nda 2'si gazeteci 3 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±ran eski FARC Ã¼yelerine, rehinelerin yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair kanÄ±t gÃ¶ndermeleri iÃ§in 12 saat sÃ¼re tanÄ±dÄ±.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik Konseyiyle Suriye gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±ndan "nihai bir kararÄ±n Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.