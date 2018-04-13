Mossad eski BaÅŸkanÄ± Halevy: Rusya ile savaÅŸ durumuna gelebiliriz

Ä°srail'inÂ istihbarat servisi Mossad'Ä±n eski baÅŸkanlarÄ±ndan Efraim Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda askeri Ã§atÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail'in Kanal 10 televizyonuna konuÅŸanÂ Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda son dÃ¶nemde yaÅŸanan gerginliÄŸe iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Rusya ile savaÅŸ ihtimalinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Halevy, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Bu savaÅŸ Ã¼lkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuÅŸlanan ve varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± pekiÅŸtiren bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lkeyleÂ olacak. Bu Ã¼lke kuzey sÄ±nÄ±rÄ±nda belirleyici bir taraf.Â Rusya ile savaÅŸ durumuna gelebiliriz. Ä°srail gÃ¼Ã§leri Rusya gÃ¼Ã§leriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelebilir ve savaÅŸ Ã§Ä±kabilir.Â Bu sÃ¼per gÃ¼Ã§le savaÅŸmadan baÅŸ etmenin yolunu bulmalÄ±yÄ±z ancak savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± durumunda da bundan galip ayrÄ±lmalÄ±yÄ±z."
Halevy, Rusya'nÄ±n Ä°srail'e neden boyun eÄŸdirmek istediÄŸine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, "Rusya, Ã§ok uzun sÃ¼re kalmak iÃ§in Suriye'ye girdi. Askeri Ã¼slerini ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼ onlarca yÄ±l devam edecek ÅŸekilde inÅŸa etti. Zannediyorum ki bÃ¶lgedeki Ã¶nde gelen stratejik ortaÄŸÄ± Ä°ran'Ä±n yenilmesini istemeyecektir ve bu onun yararÄ±na da olmaz." ifadelerini kullandÄ±.
Avrupa Entegrasyonu BakanÄ±, SÄ±rbistan'a 2 ay iÃ§erisinde 2020'ye kadar toplam 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AnlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'a eriÅŸimi yasaÄŸÄ± geldi
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Molla, dÃ¼n Afrin'de kurulan geÃ§ici yerel meclise olumlu yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "DÃ¼n Afrin'de kurulan meclise olumlu bakÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±
TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun denetimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Afrin'e sadece Afrinlilerin giriÅŸine izin veriliyor
UNICEF tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nijerya'da 2013'ten bu yana binden fazla Ã§ocuÄŸun Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu rakama Chibok baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan 276 kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin de dahil olduÄŸu belirtildi
Balkan Ã¼lkesi KaradaÄŸ'da hafta sonu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸtirecek
Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci kez helikopter kazasÄ± yaÅŸandÄ±. Bu kez de Kaliningrad ÅŸehrinde Ka-29 tipi askeri helikopterin gece testi uÃ§uÅŸu esnasÄ±nda BaltÄ±k Denizi'ne dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 pilot Ã¶ldÃ¼
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir grup Yahudi iÅŸgalci, sabah erken saatlerde Nablus'un gÃ¼neyindeki Akraba beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Åžeyh Seade Camisi'ni yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten men edildi
Ä°srail'in istihbarat servisi Mossad'Ä±n eski baÅŸkanlarÄ±ndan Efraim Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda askeri Ã§atÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye'de rejimin kuÅŸatma ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar neticesinde ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 58 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'na katÄ±lan Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlara, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
TÃœRGEV ile Ensar VakfÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda ABD'de kurulan ve New York merkezli faaliyet gÃ¶steren TÃ¼rken VakfÄ±na, Brooklyn Belediye BaÅŸkanÄ± Adams tarafÄ±ndan "Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±larÄ± ve topluma katkÄ±larÄ±" dolayÄ±sÄ±yla takdir belgesi verildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye konusunda alÄ±nacak karar hakkÄ±nda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±
Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno, Kolombiya sÄ±nÄ±rÄ±nda 2'si gazeteci 3 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±ran eski FARC Ã¼yelerine, rehinelerin yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair kanÄ±t gÃ¶ndermeleri iÃ§in 12 saat sÃ¼re tanÄ±dÄ±.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik Konseyiyle Suriye gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±ndan "nihai bir kararÄ±n Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.