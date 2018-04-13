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13:44, 13 Nisan 2018 Cuma
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10:57, 13 Nisan 2018 Cuma

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Mossad eski BaÅŸkanÄ± Halevy: Rusya ile savaÅŸ durumuna gelebiliriz
Mossad eski BaÅŸkanÄ± Halevy: Rusya ile savaÅŸ durumuna gelebiliriz

Ä°srail'in istihbarat servisi Mossad'Ä±n eski baÅŸkanlarÄ±ndan Efraim Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda askeri Ã§atÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'inÂ istihbarat servisi Mossad'Ä±n eski baÅŸkanlarÄ±ndan Efraim Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda askeri Ã§atÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°srail'in Kanal 10 televizyonuna konuÅŸanÂ Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda son dÃ¶nemde yaÅŸanan gerginliÄŸe iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile savaÅŸ ihtimalinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Halevy, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu savaÅŸ Ã¼lkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuÅŸlanan ve varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± pekiÅŸtiren bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lkeyleÂ olacak. Bu Ã¼lke kuzey sÄ±nÄ±rÄ±nda belirleyici bir taraf.Â Rusya ile savaÅŸ durumuna gelebiliriz. Ä°srail gÃ¼Ã§leri Rusya gÃ¼Ã§leriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelebilir ve savaÅŸ Ã§Ä±kabilir.Â Bu sÃ¼per gÃ¼Ã§le savaÅŸmadan baÅŸ etmenin yolunu bulmalÄ±yÄ±z ancak savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± durumunda da bundan galip ayrÄ±lmalÄ±yÄ±z."

Halevy, Rusya'nÄ±n Ä°srail'e neden boyun eÄŸdirmek istediÄŸine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, "Rusya, Ã§ok uzun sÃ¼re kalmak iÃ§in Suriye'ye girdi. Askeri Ã¼slerini ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼ onlarca yÄ±l devam edecek ÅŸekilde inÅŸa etti. Zannediyorum ki bÃ¶lgedeki Ã¶nde gelen stratejik ortaÄŸÄ± Ä°ran'Ä±n yenilmesini istemeyecektir ve bu onun yararÄ±na da olmaz." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular mossad Ä°srail Efraim Halevy
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