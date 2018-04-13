11:11, 13 Nisan 2018 Cuma

Ä°TO'nun yeni YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± yarÄ±n belli olacak





Ä°TOâ€™nun gelecek 4 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ãœyeleri, Disiplin Kurulu Ãœyeleri ve TOBB delegeleri yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imle belirlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n (Ä°TO) yeni YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri yarÄ±n seÃ§ilecek. 9 Nisan'da yapÄ±lan Meslek Komitesi ve Meclis ÃœyeliÄŸi seÃ§imleri ile oluÅŸan Ä°TO'nun 20. DÃ¶nem Meclisi, odanÄ±n 4 yÄ±l gÃ¶rev yapacak yeni yÃ¶netimini belirlemek iÃ§in yarÄ±n saat 13.00'da Ä°TO'nun Meclis Salonu'nda bir araya gelecek. Ä°TO'nun Ä°stanbul'daki 81 Meslek Grubu'nu temsil eden 261 Meclis Ãœyesi, yeni dÃ¶nemin YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerini seÃ§ecek.

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