11:29, 13 Nisan 2018 Cuma

Navaz Åžerif'e Ã¶mÃ¼r boyu siyaset yasak





Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten men edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'da geÃ§en yÄ±l gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan eski BaÅŸbakan Navaz Åžerif, Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten ve kamu gÃ¶revlerinden men edildi. Anayasa Mahkemesinin 5 yargÄ±cÄ±, Anayasa'nÄ±n 62. maddesi uyarÄ±nca Åžerif'in Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten ve kamu gÃ¶revlerinden men edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Tahrik-i Ä°nsaf Partisi lideri Cihangir Tarin'in de Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten men edilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya Ã§Ä±kan yolsuzluk iddialarÄ±na aile Ã¼yelerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n adÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Åžerif'in baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Mahkeme, Åžerif'in adÄ± geÃ§en aile Ã¼yeleri hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere kurulan Ortak SoruÅŸturma Komisyonu tarafÄ±ndan toplanan belgelerin Yolsuzluk Mahkemesine gÃ¶nderilmesine de hÃ¼kmetmiÅŸti. Åžerif'in yanÄ± sÄ±ra damadÄ± Muhammed Safdar ve kÄ±zÄ± Meryem Navaz Åžerif hakkÄ±nda da Ulusal Yolsuzlukla MÃ¼cadele Mahkemesinde dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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