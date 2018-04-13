11:35, 13 Nisan 2018 Cuma

Yahudi iÅŸgalciler, Åžeyh Seade Camisi'ni ateÅŸe verdi





Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir grup Yahudi iÅŸgalci, sabah erken saatlerde Nablus'un gÃ¼neyindeki Akraba beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Åžeyh Seade Camisi'ni yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'da yer alanÂ NablusÂ kentindekiÂ Åžeyh Seade Camisi, Yahudi iÅŸgalcilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yahudi iÅŸgal birimlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden Filistinli aktivistlerden Yusuf Deyriyye, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir grup Yahudi iÅŸgalcinin sabah erken saatlerde Nablus'un gÃ¼neyindeki Akraba beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Åžeyh Seade Camisi'nin giriÅŸini ateÅŸe verdiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ÅŸgalcilerin caminin duvarÄ±na da Ä°branice Ä±rkÃ§Ä± sloganlar yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Deyriyye, Ã§evredeki halkÄ±n dikkati ve anÄ±nda mÃ¼dahalesiyle caminin tamamen yanmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸini aktardÄ±. Nablus'un Ã§evresindeki yasa dÄ±ÅŸÄ± 39 Yahudi iÅŸgal biriminde yaklaÅŸÄ±k 40 bin iÅŸgalci yaÅŸÄ±yor. Yahudi iÅŸgalciler zaman zaman Filistinlilere yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

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