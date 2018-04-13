11:44, 13 Nisan 2018 Cuma

Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci helikopter kazasÄ±: 2 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci kez helikopter kazasÄ± yaÅŸandÄ±. Bu kez de Kaliningrad ÅŸehrinde Ka-29 tipi askeri helikopterin gece testi uÃ§uÅŸu esnasÄ±nda BaltÄ±k Denizi'ne dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 pilot Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'dan Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci kez helikopter kazasÄ± haberi geldi. Rus BaltÄ±k Deniz Filosu basÄ±n merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ka-29 tipi askeri helikopter BaltÄ±k Denizi Ã¼zerinde gece testine Ã§Ä±ktÄ±. AÃ§Ä±klamada, helikopterin dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ nedeninin henÃ¼z bilinmediÄŸi, uÃ§uÅŸ ekibinde bulunan 2 pilotun da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca uÃ§uÅŸun normal hava koÅŸullarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkat Ã§ekildi. 1980â€™lerin baÅŸÄ±nda Rus Kamov tasarÄ±m bÃ¼rosunda geliÅŸtirilen Ka-29 tipi helikopterler, savaÅŸ gemilerine kolay iniÅŸ kalkÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirmek ve bu gemilere kargo taÅŸÄ±mak iÃ§in tasarlandÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de, Rusyaâ€™nÄ±n doÄŸusundaki Habarovsk kentinde eÄŸitim uÃ§uÅŸu yapan helikopterin, iniÅŸ yaparken havaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki caddeye dÃ¼ÅŸmesi sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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