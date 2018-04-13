KaradaÄŸ'da hafta sonu seÃ§im hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KaradaÄŸ'da 15 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, 1'i kadÄ±n 7 aday Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olmak iÃ§in yarÄ±ÅŸacak.
KaradaÄŸ'da Ã§ok partili sisteme geÃ§ilen 1990 yÄ±lÄ±ndan sonra 7'ncisi yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, Devlet SeÃ§im Komisyonunun (DÄ°K) verilerine gÃ¶re 532 bin 599 kayÄ±tlÄ± seÃ§men oy kullanabilecek.
Avrupa Entegrasyonu BakanÄ±, SÄ±rbistan'a 2 ay iÃ§erisinde 2020'ye kadar toplam 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AnlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'a eriÅŸimi yasaÄŸÄ± geldi
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Molla, dÃ¼n Afrin'de kurulan geÃ§ici yerel meclise olumlu yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "DÃ¼n Afrin'de kurulan meclise olumlu bakÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±
TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun denetimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Afrin'e sadece Afrinlilerin giriÅŸine izin veriliyor
UNICEF tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nijerya'da 2013'ten bu yana binden fazla Ã§ocuÄŸun Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu rakama Chibok baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan 276 kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin de dahil olduÄŸu belirtildi
Balkan Ã¼lkesi KaradaÄŸ'da hafta sonu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸtirecek
Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci kez helikopter kazasÄ± yaÅŸandÄ±. Bu kez de Kaliningrad ÅŸehrinde Ka-29 tipi askeri helikopterin gece testi uÃ§uÅŸu esnasÄ±nda BaltÄ±k Denizi'ne dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 pilot Ã¶ldÃ¼
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir grup Yahudi iÅŸgalci, sabah erken saatlerde Nablus'un gÃ¼neyindeki Akraba beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Åžeyh Seade Camisi'ni yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten men edildi
Ä°srail'in istihbarat servisi Mossad'Ä±n eski baÅŸkanlarÄ±ndan Efraim Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda askeri Ã§atÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye'de rejimin kuÅŸatma ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar neticesinde ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 58 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'na katÄ±lan Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlara, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
TÃœRGEV ile Ensar VakfÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda ABD'de kurulan ve New York merkezli faaliyet gÃ¶steren TÃ¼rken VakfÄ±na, Brooklyn Belediye BaÅŸkanÄ± Adams tarafÄ±ndan "Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±larÄ± ve topluma katkÄ±larÄ±" dolayÄ±sÄ±yla takdir belgesi verildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye konusunda alÄ±nacak karar hakkÄ±nda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±
Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno, Kolombiya sÄ±nÄ±rÄ±nda 2'si gazeteci 3 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±ran eski FARC Ã¼yelerine, rehinelerin yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair kanÄ±t gÃ¶ndermeleri iÃ§in 12 saat sÃ¼re tanÄ±dÄ±.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik Konseyiyle Suriye gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±ndan "nihai bir kararÄ±n Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.