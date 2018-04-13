11:50, 13 Nisan 2018 Cuma

KaradaÄŸ'da hafta sonu seÃ§im hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±





Balkan Ã¼lkesi KaradaÄŸ'da hafta sonu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KaradaÄŸ'da 15 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, 1'i kadÄ±n 7 aday Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olmak iÃ§in yarÄ±ÅŸacak. KaradaÄŸ'da Ã§ok partili sisteme geÃ§ilen 1990 yÄ±lÄ±ndan sonra 7'ncisi yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, Devlet SeÃ§im Komisyonunun (DÄ°K) verilerine gÃ¶re 532 bin 599 kayÄ±tlÄ± seÃ§men oy kullanabilecek.

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