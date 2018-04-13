11:56, 13 Nisan 2018 Cuma

Nijerya'da 1000'den fazla Ã§ocuk Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'da Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nlarda bugÃ¼ne kadar binden fazla Ã§ocuÄŸu kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Borno eyaletindeki yatÄ±lÄ± okula 14 Nisan 2014'te dÃ¼zenlediÄŸi Chibok baskÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Nijerya'da 2013'ten bu yana binden fazla Ã§ocuÄŸun Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu rakama Chibok baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan 276 kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin de dahil olduÄŸu belirtildi.

BaskÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan yÃ¼zden fazla kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin hala evlerine dÃ¶nmediÄŸi anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "UNICEF, Ã§ocuklarÄ±n acilen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na ve okullara yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara son verilmesine yÃ¶nelik Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na devam edecek." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BOKO HARAM, 17 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°NÄ°N Ã–LÃœMÃœNE NEDEN OLDU

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana faaliyette bulunan, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri yapmaya baÅŸlayan Boko Haram, 17 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.

Ã‡ok sayÄ±da askerin kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±ndan da sorumlu tutulan ve geÃ§en yÄ±ldan bu yana eylemlerini Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'e kaydÄ±ran Ã¶rgÃ¼t, son gÃ¼nlerde saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.