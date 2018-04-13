12:31, 13 Nisan 2018 Cuma

Afrin'in nÃ¼fus yapÄ±sÄ± da TSK ve Ã–SO gÃ¼vencesinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Afrin'e kent sakinlerinin giriÅŸine izin verilmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki kara propagandanÄ±n aksine ilÃ§eye yalnÄ±zca Afrinlilerin giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na mÃ¼saade ediyor.

BazÄ± uluslararasÄ± raporlarda Ã–SO ve TSK unsurlarÄ±nÄ±n kontrol noktalarÄ±nda halkÄ±n Afrinâ€™e geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ engellediÄŸi, izin verdiklerinden kontrol noktalarÄ±nda para aldÄ±ÄŸÄ± ve halka kÃ¶tÃ¼ muamele ettiÄŸine iliÅŸkin Ã¶n yargÄ±lÄ± tespitler yer alÄ±yor.

Son olarak Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi (SOHR), 9 Nisan'daki raporunda kente dÃ¶nmek isteyen sivillerin on binlerce Suriye lirasÄ± vererek girebildiÄŸi, Ã§oÄŸu zaman kirli su verildiÄŸi, gÄ±da maddeleri ile tÄ±bbi malzemelerin temininde gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekildiÄŸi, Ã–SO'nun evleri yaÄŸmaladÄ±ktan sonra istila ettiÄŸi ve sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±na yer verdi.

Ã–te yandan AA'nÄ±n ilÃ§enin giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ekimlerde, TSK ve Ã–SO'nun, yalnÄ±zca kontrol noktalarÄ±nda Afrin'e dÃ¶nmek isteyen sivilleri taramadan geÃ§irerek, bÃ¶lgeye terÃ¶ristlerin girmesini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

ÅžÃ¼pheli ÅŸahÄ±slarÄ±n bir kÄ±smÄ± da halk tarafÄ±ndan TSK ve Ã–SO'ya teslim ediliyor.

TSK unsurlarÄ±, halka gÃ¼nde 15 bin civarÄ±nda ekmek daÄŸÄ±tÄ±yor ve temiz su ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD) ve KÄ±zÄ±lay birlikte her kÃ¶ye ulaÅŸÄ±rken, TÃ¼rk askerleri her gÃ¼n onlarca mayÄ±nÄ± tespit edip etkisiz hale getiriyor.

AA muhabirine konuÅŸan siviller, gÃ¼venlik uygulamalarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Afrin sakinlerinden Muhammed Mustafa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aslen Cinderes beldesinden olduÄŸunu, Afrin kent merkeze Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r kontrol noktalarÄ±ndan geÃ§erek giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mustafa, "AÄŸabeyim Cinderes'te vefat etti. Afrin'de evi var. 3 gÃ¼ndÃ¼r Afrin'e girip Ã§Ä±kÄ±yorum. TÃ¼rk ordusu ve Ã–SO'nun kontrol noktalarÄ± bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§larÄ±n giriÅŸinin engellenmesi, yaÄŸmalama ve hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in mevcut." dedi.

Bir diÄŸer Cinderesli Muhammed SÃ¼leyman da "BugÃ¼n Afrin'e geldik. AraÃ§larÄ±n giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda sorun yok. Siviller evlerine, kÃ¶ylerine kimseden zarar gÃ¶rmeden giriyor. TÃ¼rk askerleri ve Ã–SO 'HoÅŸ geldiniz.' diyerek karÅŸÄ±lÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SÃ¼leyman, tÃ¼m ilÃ§e sakinlerini evlerine davet ettiklerini belirterek, hemen hemen tÃ¼m kÃ¶ylerin eski nÃ¼fusuna kavuÅŸtuÄŸunu anlattÄ±.

Ä°dlib'den Afrin'e yolcu taÅŸÄ±yan Halaf el DouÅŸ ise "TÃ¼rk ordusundaki kardeÅŸlerimiz, araÃ§larÄ± teftiÅŸ edip kontrol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yorlar. AraÃ§ evrakÄ± ve ÅŸofÃ¶r nizami olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e kimse bir ÅŸey demiyor. TÃ¼rk halkÄ±nÄ± ve hÃ¼kÃ¼metini ve Ã–SO unsurlarÄ±nÄ± selamlÄ±yorum." dedi.

AbdÃ¼razzake Ebu Abdurrahman da tÃ¼m belgelerin gÃ¶sterilmesi halinde sorun yaÅŸamadan kente girip Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Kontrol noktalarÄ±ndaki arama, sivillerin giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±p daha organize hala getirmek iÃ§indir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Bir diÄŸer ÅŸofÃ¶r Muhammed el Muhammed de "Otogardan fiÅŸ keserek Azez'den Afrin, Afrin'den Ä°dlib'e, Ä°dlib'den Afrin'e yolcu alÄ±p bÄ±rakÄ±yorum. OtogarÄ±n verdiÄŸi izin sayesinde nizami bir ÅŸekilde sorun yaÅŸamadan giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz." dedi.

Kefer Safra kÃ¶yÃ¼ sakini Halih ise kÃ¶yÃ¼nden ilÃ§e merkezine rahatÃ§a girebildiÄŸini belirterek, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r durum daha sakin ve gÃ¼venilir oldu. TÃ¼rk ordusunun kontrol noktalarÄ± bÃ¶lgeye daha gÃ¼venlik saÄŸladÄ±, hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. TÃ¼rk ordusuna teÅŸekkÃ¼r ederim. Åžahsen TÃ¼rk ordusunun bÃ¶lgede sÃ¼rekli kalmasÄ±nÄ± isterim." ifadelerini kullandÄ±.

TÃœRKÄ°YE SAYESÄ°NDE SUYA KAVUÅžTULAR

YPG/PKK'nÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± hendek ve tÃ¼neller nedeniyle Afrin'de birÃ§ok su hattÄ± hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, ÅŸebekelere giden su kesilmiÅŸti.

Devlet Su Ä°ÅŸleri ile Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, geÃ§en hafta Afrin ilÃ§e merkezindeki siviller yaklaÅŸÄ±k bir ay sonra suya kavuÅŸmuÅŸtu.

AA muhabirleriyle su sevincini paylaÅŸan siviller, "HalkÄ±mÄ±z TÃ¼rklerin ve Ã–SO'nun gelmesiyle rahata kavuÅŸtu, huzur buldu. SÃ¶ylentilere inanmayÄ±n. PKK'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ± kimse yapmadÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.

AFRÄ°NLÄ°LER KENDÄ° KENDÄ°LERÄ°NÄ° YÃ–NETÄ°YOR

Afrinli KÃ¼rt, Arap ve TÃ¼rkmen sivil temsilciler, dÃ¼n kent merkezinde yerel hizmetleri saÄŸlamak iÃ§in geÃ§ici bir meclis oluÅŸturdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci GÃ¼Ã§ler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kurulan meclise Ã¼ye olabilmek iÃ§in Afrinli olmak ve Afrin'de yaÅŸamanÄ±n ÅŸart koÅŸuldu.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen ZÃ¼heyir Haydar, meclisin geÃ§ici olduÄŸunu, tÃ¼m ilÃ§e halkÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden sonra daha demokratik bir seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

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