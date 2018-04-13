Afrin'in nÃ¼fus yapÄ±sÄ± da TSK ve Ã–SO gÃ¼vencesinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Afrin'e kent sakinlerinin giriÅŸine izin verilmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki kara propagandanÄ±n aksine ilÃ§eye yalnÄ±zca Afrinlilerin giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na mÃ¼saade ediyor.
BazÄ± uluslararasÄ± raporlarda Ã–SO ve TSK unsurlarÄ±nÄ±n kontrol noktalarÄ±nda halkÄ±n Afrinâ€™e geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ engellediÄŸi, izin verdiklerinden kontrol noktalarÄ±nda para aldÄ±ÄŸÄ± ve halka kÃ¶tÃ¼ muamele ettiÄŸine iliÅŸkin Ã¶n yargÄ±lÄ± tespitler yer alÄ±yor.
Son olarak Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi (SOHR), 9 Nisan'daki raporunda kente dÃ¶nmek isteyen sivillerin on binlerce Suriye lirasÄ± vererek girebildiÄŸi, Ã§oÄŸu zaman kirli su verildiÄŸi, gÄ±da maddeleri ile tÄ±bbi malzemelerin temininde gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekildiÄŸi, Ã–SO'nun evleri yaÄŸmaladÄ±ktan sonra istila ettiÄŸi ve sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±na yer verdi.
Ã–te yandan AA'nÄ±n ilÃ§enin giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ekimlerde, TSK ve Ã–SO'nun, yalnÄ±zca kontrol noktalarÄ±nda Afrin'e dÃ¶nmek isteyen sivilleri taramadan geÃ§irerek, bÃ¶lgeye terÃ¶ristlerin girmesini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
ÅžÃ¼pheli ÅŸahÄ±slarÄ±n bir kÄ±smÄ± da halk tarafÄ±ndan TSK ve Ã–SO'ya teslim ediliyor.
TSK unsurlarÄ±, halka gÃ¼nde 15 bin civarÄ±nda ekmek daÄŸÄ±tÄ±yor ve temiz su ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.
BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD) ve KÄ±zÄ±lay birlikte her kÃ¶ye ulaÅŸÄ±rken, TÃ¼rk askerleri her gÃ¼n onlarca mayÄ±nÄ± tespit edip etkisiz hale getiriyor.
AA muhabirine konuÅŸan siviller, gÃ¼venlik uygulamalarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Afrin sakinlerinden Muhammed Mustafa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aslen Cinderes beldesinden olduÄŸunu, Afrin kent merkeze Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r kontrol noktalarÄ±ndan geÃ§erek giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Mustafa, "AÄŸabeyim Cinderes'te vefat etti. Afrin'de evi var. 3 gÃ¼ndÃ¼r Afrin'e girip Ã§Ä±kÄ±yorum. TÃ¼rk ordusu ve Ã–SO'nun kontrol noktalarÄ± bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§larÄ±n giriÅŸinin engellenmesi, yaÄŸmalama ve hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in mevcut." dedi.
Bir diÄŸer Cinderesli Muhammed SÃ¼leyman da "BugÃ¼n Afrin'e geldik. AraÃ§larÄ±n giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda sorun yok. Siviller evlerine, kÃ¶ylerine kimseden zarar gÃ¶rmeden giriyor. TÃ¼rk askerleri ve Ã–SO 'HoÅŸ geldiniz.' diyerek karÅŸÄ±lÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
SÃ¼leyman, tÃ¼m ilÃ§e sakinlerini evlerine davet ettiklerini belirterek, hemen hemen tÃ¼m kÃ¶ylerin eski nÃ¼fusuna kavuÅŸtuÄŸunu anlattÄ±.
Ä°dlib'den Afrin'e yolcu taÅŸÄ±yan Halaf el DouÅŸ ise "TÃ¼rk ordusundaki kardeÅŸlerimiz, araÃ§larÄ± teftiÅŸ edip kontrol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yorlar. AraÃ§ evrakÄ± ve ÅŸofÃ¶r nizami olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e kimse bir ÅŸey demiyor. TÃ¼rk halkÄ±nÄ± ve hÃ¼kÃ¼metini ve Ã–SO unsurlarÄ±nÄ± selamlÄ±yorum." dedi.
AbdÃ¼razzake Ebu Abdurrahman da tÃ¼m belgelerin gÃ¶sterilmesi halinde sorun yaÅŸamadan kente girip Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Kontrol noktalarÄ±ndaki arama, sivillerin giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±p daha organize hala getirmek iÃ§indir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Bir diÄŸer ÅŸofÃ¶r Muhammed el Muhammed de "Otogardan fiÅŸ keserek Azez'den Afrin, Afrin'den Ä°dlib'e, Ä°dlib'den Afrin'e yolcu alÄ±p bÄ±rakÄ±yorum. OtogarÄ±n verdiÄŸi izin sayesinde nizami bir ÅŸekilde sorun yaÅŸamadan giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz." dedi.
Kefer Safra kÃ¶yÃ¼ sakini Halih ise kÃ¶yÃ¼nden ilÃ§e merkezine rahatÃ§a girebildiÄŸini belirterek, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r durum daha sakin ve gÃ¼venilir oldu. TÃ¼rk ordusunun kontrol noktalarÄ± bÃ¶lgeye daha gÃ¼venlik saÄŸladÄ±, hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. TÃ¼rk ordusuna teÅŸekkÃ¼r ederim. Åžahsen TÃ¼rk ordusunun bÃ¶lgede sÃ¼rekli kalmasÄ±nÄ± isterim." ifadelerini kullandÄ±.
TÃœRKÄ°YE SAYESÄ°NDE SUYA KAVUÅžTULAR
YPG/PKK'nÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± hendek ve tÃ¼neller nedeniyle Afrin'de birÃ§ok su hattÄ± hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, ÅŸebekelere giden su kesilmiÅŸti.
Devlet Su Ä°ÅŸleri ile Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, geÃ§en hafta Afrin ilÃ§e merkezindeki siviller yaklaÅŸÄ±k bir ay sonra suya kavuÅŸmuÅŸtu.
AA muhabirleriyle su sevincini paylaÅŸan siviller, "HalkÄ±mÄ±z TÃ¼rklerin ve Ã–SO'nun gelmesiyle rahata kavuÅŸtu, huzur buldu. SÃ¶ylentilere inanmayÄ±n. PKK'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ± kimse yapmadÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.
AFRÄ°NLÄ°LER KENDÄ° KENDÄ°LERÄ°NÄ° YÃ–NETÄ°YOR
Afrinli KÃ¼rt, Arap ve TÃ¼rkmen sivil temsilciler, dÃ¼n kent merkezinde yerel hizmetleri saÄŸlamak iÃ§in geÃ§ici bir meclis oluÅŸturdu.
Suriye Muhalif ve Devrimci GÃ¼Ã§ler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kurulan meclise Ã¼ye olabilmek iÃ§in Afrinli olmak ve Afrin'de yaÅŸamanÄ±n ÅŸart koÅŸuldu.
BaÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen ZÃ¼heyir Haydar, meclisin geÃ§ici olduÄŸunu, tÃ¼m ilÃ§e halkÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden sonra daha demokratik bir seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Â
Avrupa Entegrasyonu BakanÄ±, SÄ±rbistan'a 2 ay iÃ§erisinde 2020'ye kadar toplam 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AnlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'a eriÅŸimi yasaÄŸÄ± geldi
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Molla, dÃ¼n Afrin'de kurulan geÃ§ici yerel meclise olumlu yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "DÃ¼n Afrin'de kurulan meclise olumlu bakÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±
TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun denetimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Afrin'e sadece Afrinlilerin giriÅŸine izin veriliyor
UNICEF tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nijerya'da 2013'ten bu yana binden fazla Ã§ocuÄŸun Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu rakama Chibok baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan 276 kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin de dahil olduÄŸu belirtildi
Balkan Ã¼lkesi KaradaÄŸ'da hafta sonu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸtirecek
Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci kez helikopter kazasÄ± yaÅŸandÄ±. Bu kez de Kaliningrad ÅŸehrinde Ka-29 tipi askeri helikopterin gece testi uÃ§uÅŸu esnasÄ±nda BaltÄ±k Denizi'ne dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 pilot Ã¶ldÃ¼
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir grup Yahudi iÅŸgalci, sabah erken saatlerde Nablus'un gÃ¼neyindeki Akraba beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Åžeyh Seade Camisi'ni yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten men edildi
Ä°srail'in istihbarat servisi Mossad'Ä±n eski baÅŸkanlarÄ±ndan Efraim Halevy, Ä°srail ile Rusya arasÄ±nda askeri Ã§atÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye'de rejimin kuÅŸatma ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar neticesinde ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 58 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
9. UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'na katÄ±lan Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlara, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
TÃœRGEV ile Ensar VakfÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda ABD'de kurulan ve New York merkezli faaliyet gÃ¶steren TÃ¼rken VakfÄ±na, Brooklyn Belediye BaÅŸkanÄ± Adams tarafÄ±ndan "Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±larÄ± ve topluma katkÄ±larÄ±" dolayÄ±sÄ±yla takdir belgesi verildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye konusunda alÄ±nacak karar hakkÄ±nda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±
Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno, Kolombiya sÄ±nÄ±rÄ±nda 2'si gazeteci 3 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±ran eski FARC Ã¼yelerine, rehinelerin yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair kanÄ±t gÃ¶ndermeleri iÃ§in 12 saat sÃ¼re tanÄ±dÄ±.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik Konseyiyle Suriye gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±ndan "nihai bir kararÄ±n Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.