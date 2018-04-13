Suriyeli muhalif KÃ¼rtlerden Afrin'deki geÃ§ici meclise destek

Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) BaÅŸkanÄ± Suud Molla, dÃ¼n Afrin'de kurulan geÃ§ici yerel meclisi desteklediklerini sÃ¶yledi.
Molla, Afrin'deki yerel meclisin kurulmasÄ± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Yerel meclise olumlu yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Mola, "Afrinlilerden oluÅŸan ve Afrin halkÄ±nÄ±n yararÄ±na kurulan her meclisi ENKS olarak destekliyoruz. DÃ¼n Afrin'de kurulan meclise olumlu bakÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Afrin halkÄ±na evlerine dÃ¶nme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Molla, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'yÄ± sert bir dille eleÅŸtirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Åžu ana kadar 100'e yakÄ±n ENKS Ã¼ye ve yetkilisi YPG/PKK'ya baÄŸlÄ± sÃ¶zde emniyet gÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndan alÄ±konuldu. Suriye'nin karanlÄ±k hapishanelerinde iÅŸkence gÃ¶rÃ¼yorlar. YPG/PKK, bunlarÄ± serbest bÄ±rakmÄ±yor."
Molla, YPG/PKK'lÄ±larÄ±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ± baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine Afrin'de alÄ±koyduÄŸu ENKS Ã¼yelerini baÅŸka bir yere kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
YPG/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerde baskÄ±lara devam ettiÄŸine dikkati Ã§eken Molla, "YPG/PKK, sivil halka baskÄ± yapmaya ve genÃ§leri alÄ±koyup silah altÄ±na almaya devam ediyor." dedi.
Afrinli KÃ¼rt, Arap ve TÃ¼rkmen sivil temsilciler, kendi kendilerini yÃ¶netmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri saÄŸlamak iÃ§in dÃ¼n geÃ§ici bir meclis kurmuÅŸtu.
BaÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen ZÃ¼heyir Haydar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, meclisin geÃ§ici olduÄŸunu, tÃ¼m ilÃ§e halkÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden sonra daha demokratik bir seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
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Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Molla, dÃ¼n Afrin'de kurulan geÃ§ici yerel meclise olumlu yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "DÃ¼n Afrin'de kurulan meclise olumlu bakÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±
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