GÃ¼ncelleme: 12:36, 13 Nisan 2018 Cuma

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± liseye yerleÅŸme ÅŸartlarÄ±nÄ± belirledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bu yÄ±l ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, 2 Haziran'da yapÄ±lacak merkezi sÄ±nav puanÄ±yla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eÄŸitim kurumlarÄ± ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarÄ±na Ã¶ÄŸrenci yerleÅŸtirilecek.

SÄ±navsÄ±z yerleÅŸtirmede ise Ã¶ÄŸrencilerin ikametgahlarÄ±na en yakÄ±n okullara kayÄ±tlarÄ± tercihlerine gÃ¶re yapÄ±lacak.

Ä°steyen Ã¶ÄŸrenciler, merkezi sÄ±nav puanlarÄ±na gÃ¶re Ã¶zel yabancÄ± liselere ya da Ã¶zel TÃ¼rk kolejlerine de kayÄ±t yaptÄ±rabilecek.

Bu alternatiflerin dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sanat, spor ya da mÃ¼ziÄŸe yeteneÄŸi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen veliler iÃ§in bir seÃ§enek daha olacak.

TÃ¼rkiye genelindeki gÃ¼zel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, gÃ¶rsel sanatlar ve spor programÄ± uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sÄ±nav puanÄ± ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak.

Ã–ÄŸrencilerin yerleÅŸtirmelerinde kullanÄ±lacak ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ±, ortaokul 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±f seviyesinde alÄ±nan yÄ±l sonu baÅŸarÄ± puanlarÄ±nÄ±n aritmetik ortalamasÄ± alÄ±narak hesaplanacaÄŸÄ±ndan bu Ã¶ÄŸrencilerin merkezi sÄ±nav puanlarÄ± yetenek sÄ±navlarÄ±nda dikkate alÄ±nmayacak. Ancak yetenek sÄ±navÄ±nÄ± bekleyen Ã¶ÄŸrenciler, istemeleri halinde merkezi sÄ±nava da girebilecek, adrese dayalÄ± sistemle sÄ±navsÄ±z yerleÅŸtirme iÃ§in de baÅŸvuru yapabilecek.

Yetenek sÄ±navÄ± ile Ã¶ÄŸrenci alan okullarÄ±n aÃ§Ä±k kontenjanlarÄ±na, puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re yerleÅŸtirme yapÄ±lacak.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n verilerine gÃ¶re bu yÄ±l TÃ¼rkiye genelinde 81 gÃ¼zel sanatlar, 74 spor lisesine yetenek ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ± kullanÄ±larak yerleÅŸtirme yapÄ±lacak. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda 4'Ã¼ spor, 2'si ise gÃ¶rsel sanatlar ve klasik sanatlar (musiki) alanÄ±nda Ã¶zel yetenekle Ã¶ÄŸrenci alacak toplam 6 imam hatip lisesi bulunuyor.

Ã–te yandan, TÃ¼rkiye genelindeki 8 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin "Denizcilik" alanÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek isteyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in mÃ¼lakat ve beden yeterliliÄŸi sÄ±navÄ± yapÄ±lacak. Bu sÄ±nav, daha Ã¶nceki yÄ±llarda 9'uncu sÄ±nÄ±fÄ±n sonunda yapÄ±lÄ±rken bu yÄ±l ilk kez 8'inci sÄ±nÄ±fÄ± bitiren Ã¶ÄŸrencilere uygulanacak.

Yetenek sÄ±navÄ±yla alÄ±m yapÄ±lacak liselere giriÅŸlerle ilgili takvim ve detaylara haziran ayÄ± iÃ§erisinde yayÄ±mlanacak yerleÅŸtirme kÄ±lavuzunda yer verilecek.

Â