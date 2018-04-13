Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± liseye yerleÅŸme ÅŸartlarÄ±nÄ± belirledi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bu yÄ±l ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, 2 Haziran'da yapÄ±lacak merkezi sÄ±nav puanÄ±yla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eÄŸitim kurumlarÄ± ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarÄ±na Ã¶ÄŸrenci yerleÅŸtirilecek.
SÄ±navsÄ±z yerleÅŸtirmede ise Ã¶ÄŸrencilerin ikametgahlarÄ±na en yakÄ±n okullara kayÄ±tlarÄ± tercihlerine gÃ¶re yapÄ±lacak.
Ä°steyen Ã¶ÄŸrenciler, merkezi sÄ±nav puanlarÄ±na gÃ¶re Ã¶zel yabancÄ± liselere ya da Ã¶zel TÃ¼rk kolejlerine de kayÄ±t yaptÄ±rabilecek.
Bu alternatiflerin dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sanat, spor ya da mÃ¼ziÄŸe yeteneÄŸi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen veliler iÃ§in bir seÃ§enek daha olacak.
TÃ¼rkiye genelindeki gÃ¼zel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, gÃ¶rsel sanatlar ve spor programÄ± uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sÄ±nav puanÄ± ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak.
Ã–ÄŸrencilerin yerleÅŸtirmelerinde kullanÄ±lacak ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ±, ortaokul 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±f seviyesinde alÄ±nan yÄ±l sonu baÅŸarÄ± puanlarÄ±nÄ±n aritmetik ortalamasÄ± alÄ±narak hesaplanacaÄŸÄ±ndan bu Ã¶ÄŸrencilerin merkezi sÄ±nav puanlarÄ± yetenek sÄ±navlarÄ±nda dikkate alÄ±nmayacak. Ancak yetenek sÄ±navÄ±nÄ± bekleyen Ã¶ÄŸrenciler, istemeleri halinde merkezi sÄ±nava da girebilecek, adrese dayalÄ± sistemle sÄ±navsÄ±z yerleÅŸtirme iÃ§in de baÅŸvuru yapabilecek.
Yetenek sÄ±navÄ± ile Ã¶ÄŸrenci alan okullarÄ±n aÃ§Ä±k kontenjanlarÄ±na, puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re yerleÅŸtirme yapÄ±lacak.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n verilerine gÃ¶re bu yÄ±l TÃ¼rkiye genelinde 81 gÃ¼zel sanatlar, 74 spor lisesine yetenek ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ± kullanÄ±larak yerleÅŸtirme yapÄ±lacak. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda 4'Ã¼ spor, 2'si ise gÃ¶rsel sanatlar ve klasik sanatlar (musiki) alanÄ±nda Ã¶zel yetenekle Ã¶ÄŸrenci alacak toplam 6 imam hatip lisesi bulunuyor.
Ã–te yandan, TÃ¼rkiye genelindeki 8 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin "Denizcilik" alanÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek isteyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in mÃ¼lakat ve beden yeterliliÄŸi sÄ±navÄ± yapÄ±lacak. Bu sÄ±nav, daha Ã¶nceki yÄ±llarda 9'uncu sÄ±nÄ±fÄ±n sonunda yapÄ±lÄ±rken bu yÄ±l ilk kez 8'inci sÄ±nÄ±fÄ± bitiren Ã¶ÄŸrencilere uygulanacak.
Yetenek sÄ±navÄ±yla alÄ±m yapÄ±lacak liselere giriÅŸlerle ilgili takvim ve detaylara haziran ayÄ± iÃ§erisinde yayÄ±mlanacak yerleÅŸtirme kÄ±lavuzunda yer verilecek.
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2 Haziran'da yapÄ±lacak merkezi sÄ±nav ya da adrese dayalÄ± yerleÅŸtirme seÃ§eneÄŸinin dÄ±ÅŸÄ±nda yetenek ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak lise alternatifleri sunulacak.
Kopenhag Ãœniversitesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, genetik olarak tatlÄ±ya dÃ¼ÅŸkÃ¼n kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha az yaÄŸ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AraÅŸtÄ±rmada Ã§Ä±kan sonucun, daha fazla ÅŸeker tÃ¼keten kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha fazla yaÄŸ olmasÄ± gerektiÄŸi kanÄ±sÄ±yla Ã§eliÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ngiliz ve AmerikalÄ± uzmanlardan, dÄ±ÅŸarÄ±da giyilen ayakkabÄ± ile evde dolaÅŸmanÄ±n, iÃ§ organlarÄ±n fonksiyonlarÄ±nÄ± yitirmesine ya da enfeksiyona varÄ±ncaya kadar ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
10 Ã¼lkeden 100'e yakÄ±n akademisyenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 6. Ä°slam Ä°ktisadÄ± AtÃ¶lyesi'nde, Ä°slam iktisadÄ±nÄ±n metodolojisi Ã¼zerine tebliÄŸler sunuldu
TÃœBÄ°TAK destekli proje kapsamÄ±nda, insan nefesindeki molekÃ¼lleri analiz edebilen ve bÃ¶ylece bazÄ± hastalÄ±klara erken teÅŸhis koyabilen cihaz tasarlandÄ±.
ABD'nin Carnegie Mellon Ãœniversitesinde biyomedikal mÃ¼hendisliÄŸi alanÄ±nda doktora yapan TÃ¼rk bilim insanÄ± Utku Mustafa SÃ¶nmez, kanser hÃ¼crelerinin henÃ¼z herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaÅŸÄ±mÄ±nda tespitine yÃ¶nelik bir cihaz tasarladÄ±. Ä°liÅŸkili Haberler
Siirt Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde tÄ±p fakÃ¼ltesi kurulmasÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca onaylandÄ±
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n her yÄ±l TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yaz Okuluna katÄ±lmak iÃ§in ABD'den baÅŸvuran Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 200'Ã¼ geÃ§ti.
Fatih Sultan Mehmet VakÄ±f Ãœniversitesi'nde Ã‡ince dil eÄŸitiminin baÅŸlamasÄ± iÃ§in ilk adÄ±m atÄ±ldÄ±
Ã‡in Ãœniversiteleriyle de iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmasÄ±, bu sayede de TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã‡inâ€™den gelecek Ã¶ÄŸrencilere tanÄ±tÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuramayan adaylar, geÃ§ baÅŸvuru iÅŸlemlerini bugÃ¼n saat 23.59'a kadar yapabilecek
ÃœniversitelerarasÄ± Kurul BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±lÄ±n ilk doÃ§entlik baÅŸvuru dÃ¶nemi 15-30 Nisan olarak belirlendi
Samsun, Ã‡orum, Ã‡ankÄ±rÄ± ve Amasya'da "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" nedeniyle yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±ldÄ±, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lanlar ellerindeki mavi balonlarÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca taslak olarak hazÄ±rlanan, Bakan Ahmet Demircan tarafÄ±ndan Bakanlar Kurulu'na sunulacak dÃ¼zenlemeyle, ileri tedavi ve tetkik gerektirmeyen durumlarda Ã¶ncelikle aile hekimi ve GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezlerinden hizmet alÄ±nmasÄ±, bu aÅŸamadan sonra hastaneye baÅŸvurulmasÄ± iÃ§in teÅŸvik edici sevk sistemi getirileceÄŸi bildirildi
Ã–zellikle 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±ÅŸ gÃ¶steren otizm hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla bilinmesi gerekenlere dikkat Ã§ekildi
Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi, saat 10.15'te baÅŸladÄ± ve 3 saat sÃ¼rdÃ¼