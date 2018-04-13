12:52, 13 Nisan 2018 Cuma

Rusya'da Telegram'a eriÅŸim yasaklandÄ±





AnlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'a eriÅŸimi yasaÄŸÄ± geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'da mahkeme, anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'a eriÅŸimin yasaklanmasÄ±na karar verdi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Ä°letiÅŸimi Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor), Telegram'Ä±n yasaklanmasÄ± iÃ§in Moskova'da aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava sonuÃ§landÄ±. Taganskiy Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Yuliya Smolina, Roskomnadzor'un baÅŸvurusunu yerinde bularak, Telegram uygulamasÄ±na eriÅŸimin yasaklanmasÄ±na karar verildiÄŸini bildirdi. Rus giriÅŸimci Pavel Durov tarafÄ±ndan kurulan Telegram ÅŸirketinin, Federal GÃ¼venlik Servisi tarafÄ±ndan (FSB) yazÄ±ÅŸmalara eriÅŸim iÃ§in ÅŸirkete verdiÄŸi talimatÄ±n geÃ§ersiz kÄ±lÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava geÃ§en ay reddedilmiÅŸti. Durov, bir sÃ¼re Ã¶nce Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Telegram, kapatÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik tehditlere raÄŸmen gizlilik politikasÄ±nÄ± korumaya devam edecektir. Telegram Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve gizlilik haklarÄ±nÄ± savunacaktÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. AylÄ±k 100 milyonun Ã¼zerinde aktif kullanÄ±cÄ±sÄ± olan Telegram, yaygÄ±n anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamalarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

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