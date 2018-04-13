12:58, 13 Nisan 2018 Cuma

2. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonu İngiltere'de tanıtıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezince Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan “Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Osmanlı–İngiltere İlişkileri” kitabının tanıtımı Londra'da yapıldı.

Sultan 2. Abdülhamit’in 36 bin 585 fotoğraftan oluşan arşivinden yararlanılarak hazırlanan kitabın tanıtımı, tarihçiler Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Vahdettin Engin’in konuşmacı olarak katıldığı panel ile Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğunun fotoğrafa geçmekte çok geç kalmadığını, bu yeni teknolojinin ülkede Sultan Mahmud döneminde ve çoğunlukla portrelerle başladığını söyledi.

Sosyal hayatın ve şehrin beklenmedik köşelerini fotoğraflamanın ise Türkiye’de nispeten geç başladığına dikkat çeken Ortaylı, “19. yüzyılda fotoğraf öncelikle yeni inşa edilmiş binalar ve devlet adamlarının portreleri için kullanıldı. Onların dışında kalan insanların hayatlarını resmeden fotoğraf 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı.” dedi.

2. ABDÜLHAMİD'İN FOTOĞRAFA VERDİĞİ ÖNEM

Prof. Dr. Engin de Sultan 2. Abdülhamid’in fotoğrafa verdiği öneme dikkat çekerek, padişahın dört bir yandan topladığı fotoğrafları inceleyerek aktüel olayları anlamaya çalıştığını anlattı.

Padişahın koleksiyonunda İngiltere’ye ilişkin fotoğrafların bulunmasının nedeni üzerinde de duran Engin, 2. Abdülhamid'in bu sayede bu ülkedeki gelişmeleri takip etme imkanı bulduğuna işaret etti.

2. Abdülhamid’in İngiltere’ye yabancı olmadığını ifade eden Engin, “Sultan Abdülaziz ile İngiltere’yi 25 yaşında ziyaret etmişti. O vesileyle bu ülkeye ilişkin bir dizi gözlemde bulunmuştu. Tahta geçtiğinde de bu gözlemler işine yaradı.” değerlendirmesini yaptı.