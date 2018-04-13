13:34, 13 Nisan 2018 Cuma

AB'den SÄ±rbistan'a 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸinin (AB) aday ve potansiyel aday Ã¼lkeler iÃ§in oluÅŸturduÄŸu KatÄ±lÄ±m Ã–ncesi KÄ±rsal KalkÄ±nma AracÄ± (IPARD) fonlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla SÄ±rbistan'daki Ã§iftÃ§ilere 2020 yÄ±lÄ±na kadar toplam 230 milyon avroluk destek saÄŸlanacak.

IPARD FonlarÄ± KonferansÄ±, AB'ye aday ve potansiyel aday Ã¼lkelerden temsilcilerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlendi.

Meclis binasÄ±ndaki konferansta konuÅŸan SÄ±rbistan Avrupa Entegrasyonu BakanÄ± Jadranka Joksimovic, IPARD fonlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± 2 ay iÃ§erisinde imzalayacaklarÄ±nÄ± belirterek, bu anlaÅŸmayla 2020 yÄ±lÄ±na kadar toplam 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Joksimovic, her yÄ±l 5 milyon avro artÄ±rÄ±larak saÄŸlanacak bu desteÄŸin, Ã¼reticiler iÃ§in gÃ¼zel bir haber olduÄŸunu vurgulayarak, "KÄ±rsal kalkÄ±nmada yeni bir sayfa aÃ§acaÄŸÄ±z." dedi.

Avrupa Parlamentosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komisyonu Ãœyesi Eleni Teokarus da 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ±nÄ±n, sadece BatÄ± Balkanlar iÃ§in deÄŸil, AB'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ± iÃ§in de Ã¶nemli bir dÃ¶nem olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, tarÄ±mÄ±n da bu noktada Ã¶nemli bir yere sahip olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Teokarus, "IPARD fonlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± bir hizmet deÄŸil, AB'nin ortak Ã§Ä±kar meselesidir. Zira tarÄ±m, ekonomiye, Avrupa'nÄ±n istikrarÄ± ve barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayan kollarÄ±ndan biridir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SÄ±rbistan Meclis BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Vladimir Marinkovic ise SÄ±rbistan'Ä±n AB mÃ¼zakerelerinde fasÄ±l aÃ§ma hÄ±zÄ±nÄ±n, Ã¼lkede gerÃ§ekleÅŸtirilen reformlarÄ±n hÄ±zÄ±na uygun olmasÄ± temennisinde bulunarak, "Ã–nÃ¼mÃ¼zde tÃ¼m bu sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±racak tarihi bir fÄ±rsat var. Onu en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

SÄ±rbistan'Ä±n ev sahipliÄŸindeki konferansa TBMM TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonu Katip Ãœyesi ve AK Parti Ã‡ankÄ±rÄ± Milletvekili HÃ¼seyin Filiz ile komisyon Ã¼yeleri AK Parti TekirdaÄŸ Milletvekili Metin AkgÃ¼n ile CHP Sivas Milletvekili Ali AkyÄ±ldÄ±z da katÄ±ldÄ±.