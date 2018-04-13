GÃ¼ney Kore'den ABD'nin askeri maliyeti paylaÅŸma Ã¶nerisine ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore, ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± Kore YarÄ±madasÄ± Ã§evresine konuÅŸlandÄ±rÄ±lan denizaltÄ±, uÃ§ak gemileri ve nÃ¼kleer silahlar gibi stratejik varlÄ±klarÄ±nÄ±n maliyetini paylaÅŸma Ã¶nerisini geri Ã§evirdi.
Yonhap ajansÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, GÃ¼ney Kore'deki Amerikan askerleri iÃ§in maliyet paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n yenilenmesi konusunda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda ABD, Seul hÃ¼kÃ¼metine denizaltÄ±lar, uÃ§ak gemileri, nÃ¼kleer silah veya bombardÄ±man uÃ§aklarÄ± gibi diÄŸer stratejik varlÄ±klarÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± Ã§evresine konuÅŸlandÄ±rma maliyetini de paylaÅŸmayÄ± Ã¶nerdi.
Seul hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin teklifini reddetti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, iki tarafÄ±n Ã¶nerilen para miktarÄ±nda "bÃ¼yÃ¼k farklÄ±lÄ±klar" olduÄŸunu sÃ¶yledi ancak ayrÄ±ntÄ± vermedi.
Washington ve Seul yÃ¶netimlerinin Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± geÃ§en sene GÃ¼ney Kore'nin Seongju kasabasÄ±na kurduÄŸu BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) sisteminin iÅŸletim masrafÄ±nÄ±n nasÄ±l paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± konusunun gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gÃ¼ndeme gelmediÄŸi kaydedildi.
ABD, geÃ§en yÄ±l bÃ¶lgeye 6 THAAD rampasÄ±, gÃ¼Ã§lÃ¼ X-kuÅŸaÄŸÄ± radar istasyonu, yangÄ±n kontrol ve komÃ¼nikasyon birimi kurmuÅŸtu. Sistemin bataryasÄ± da iÅŸler hale getirilmiÅŸti. GÃ¼ney Kore'de gÃ¶revli yaklaÅŸÄ±k 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders ve Savunma BakanÄ± Vandeput'un aÃ§Ä±klamalarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±
Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerleri, Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerini takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'Ä± yaraladÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diyaloÄŸun artÄ±rÄ±lmasÄ± temennisinde bulundu
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Ã¼lke yÃ¶netimine iliÅŸkin eleÅŸtirileri nedeniyle eski kabinesinde gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ bakanlarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 43 Ã¼st dÃ¼zey isim tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suriyeâ€™de yaÅŸanan son durum ile ilgili sorulan soruya â€œIrak ve Libyaâ€™da yaÅŸanan maceralar yine Suriyeâ€™de yaÅŸanmasÄ±n. UmarÄ±m ÅŸimdi bÃ¶yle bir maceraya kimse cesaret etmez." ifadelerini kullandÄ±.
Facebook'daki veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili olarak hafta iÃ§inde ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde ifade veren ÅŸirketin kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Zuckerberg'den, ÅŸimdi de AP milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± cevaplamasÄ± istendi.
Fransa'da bir sÃ¼redir demiryolu, havacÄ±lÄ±k, temizlik, enerji ve gÃ¼venlik sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grevlere, Eyfel Kulesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da katÄ±lmasÄ± nedeniyle tarihi mekanÄ±n ziyarete kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine devam eden Filistinliler, cuma namazÄ±nÄ± Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda kÄ±ldÄ±. "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cumasÄ±na "Bayrak CumasÄ±" adÄ±nÄ± veren Filistinli aktivistlerin, sÄ±nÄ±rda binlerce Filistin bayraÄŸÄ± aÃ§masÄ± ve Ä°srail bayraklarÄ±nÄ± ateÅŸe vermesi bekleniyor.
GÃ¼ney Kore ABD'nin 'denizaltÄ±lar, uÃ§ak gemileri, nÃ¼kleer silah veya bombardÄ±man uÃ§aklarÄ± gibi diÄŸer stratejik varlÄ±klarÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± Ã§evresine konuÅŸlandÄ±rma maliyetini de paylaÅŸma' Ã¶nerisini reddetti
Avrupa Entegrasyonu BakanÄ±, SÄ±rbistan'a 2 ay iÃ§erisinde 2020'ye kadar toplam 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AnlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'a eriÅŸimi yasaÄŸÄ± geldi
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Molla, dÃ¼n Afrin'de kurulan geÃ§ici yerel meclise olumlu yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "DÃ¼n Afrin'de kurulan meclise olumlu bakÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±
TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun denetimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Afrin'e sadece Afrinlilerin giriÅŸine izin veriliyor