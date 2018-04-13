14:10, 13 Nisan 2018 Cuma

GÃ¼ney Kore'den ABD'nin askeri maliyeti paylaÅŸma Ã¶nerisine ret





GÃ¼ney Kore ABD'nin 'denizaltÄ±lar, uÃ§ak gemileri, nÃ¼kleer silah veya bombardÄ±man uÃ§aklarÄ± gibi diÄŸer stratejik varlÄ±klarÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± Ã§evresine konuÅŸlandÄ±rma maliyetini de paylaÅŸma' Ã¶nerisini reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore, ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± Kore YarÄ±madasÄ± Ã§evresine konuÅŸlandÄ±rÄ±lan denizaltÄ±, uÃ§ak gemileri ve nÃ¼kleer silahlar gibi stratejik varlÄ±klarÄ±nÄ±n maliyetini paylaÅŸma Ã¶nerisini geri Ã§evirdi. Yonhap ajansÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, GÃ¼ney Kore'deki Amerikan askerleri iÃ§in maliyet paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n yenilenmesi konusunda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda ABD, Seul hÃ¼kÃ¼metine denizaltÄ±lar, uÃ§ak gemileri, nÃ¼kleer silah veya bombardÄ±man uÃ§aklarÄ± gibi diÄŸer stratejik varlÄ±klarÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± Ã§evresine konuÅŸlandÄ±rma maliyetini de paylaÅŸmayÄ± Ã¶nerdi. Seul hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin teklifini reddetti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, iki tarafÄ±n Ã¶nerilen para miktarÄ±nda "bÃ¼yÃ¼k farklÄ±lÄ±klar" olduÄŸunu sÃ¶yledi ancak ayrÄ±ntÄ± vermedi. Washington ve Seul yÃ¶netimlerinin Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± geÃ§en sene GÃ¼ney Kore'nin Seongju kasabasÄ±na kurduÄŸu BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) sisteminin iÅŸletim masrafÄ±nÄ±n nasÄ±l paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± konusunun gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gÃ¼ndeme gelmediÄŸi kaydedildi. ABD, geÃ§en yÄ±l bÃ¶lgeye 6 THAAD rampasÄ±, gÃ¼Ã§lÃ¼ X-kuÅŸaÄŸÄ± radar istasyonu, yangÄ±n kontrol ve komÃ¼nikasyon birimi kurmuÅŸtu. Sistemin bataryasÄ± da iÅŸler hale getirilmiÅŸti. GÃ¼ney Kore'de gÃ¶revli yaklaÅŸÄ±k 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

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