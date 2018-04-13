Geri gÃ¶nderme azmi Afgan gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ azalttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Ersoy, Afganistan'dan gelen gÃ¶Ã§ dalgasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda kesildiÄŸini bildirdi.
Ã‡eÅŸitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak Ã¼zere kente gelen Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ersoy'u, Edirne Valisi GÃ¼nay Ã–zdemir ve protokol Ã¼yeleri valilik giriÅŸinde karÅŸÄ±ladÄ±.
Bakan Ersoy, valilik makamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Edirne'de gÃ¶Ã§menlerle ilgili durumu Ã¶ÄŸrenmek, mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ziyaret etmek ve Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi'nde incelemede bulunmak Ã¼zere geldiÄŸini sÃ¶yledi.
Bir gazetecinin "Ä°ran Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye gelen Afganlardan oluÅŸan gÃ¶Ã§ dalgasÄ±nÄ±n durumu nedir?" sorusu Ã¼zerine Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ersoy, Afganistan'da yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸ ve sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle AfganlarÄ±n gÃ¼venli bir Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nma amacÄ±yla TÃ¼rkiye'ye geldikleri belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Maalesef bÃ¶lgemizde, yakÄ±nÄ±mÄ±zda, uzaÄŸÄ±mÄ±zda yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸlar, terÃ¶r olaylarÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle dÃ¼nyada ciddi bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ± oluÅŸtu buradaki en Ã¶nemli hedef Ã¼lke ve Avrupa'ya geÃ§mede araÃ§ Ã¼lke Ã¼lkemiz oldu. Afganistan'da maalesef 40 yÄ±ldÄ±r devam eden iÃ§ savaÅŸ ve huzursuzluk var. Bu durumdan bezmiÅŸ, bÄ±kmÄ±ÅŸ ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ insanlar Ã§are olarak Ã¼lkemize sÄ±ÄŸÄ±nmayÄ± Ã¼lkemize sÄ±ÄŸÄ±nmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ler.
Bir dÃ¶nem Afganistan'dan ciddi bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ± oluÅŸtuÄŸunu ancak ÅŸu aÅŸamada o dalganÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda kesildiÄŸini belirten Ersoy, "Geri gÃ¶nderme sistemini Afganistan iÅŸ birliÄŸiyle aÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z, charter uÃ§aklarla gÃ¶ndermeye baÅŸladÄ±k. Geri gÃ¶ndermedeki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sayesinde de Ã¼lkemiz Ã¼zerindeki gÃ¶Ã§ baskÄ±sÄ± da ciddi durumda azalmÄ±ÅŸ durumda." dedi.
Ä°ran'Ä±n, gÃ¶Ã§menlerin TÃ¼rkiye'ye illegal giriÅŸine gÃ¶z yumduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde iddialarÄ±n bulunduÄŸunun hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ersoy, "MuhataplarÄ±mÄ±zla her zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. SÄ±nÄ±r valiliklerimiz gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor, bu iddialarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kendimiz korumak, kendi gÃ¼venliÄŸimizi kendimiz almakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼yÃ¼z baÅŸkalarÄ±nÄ± suÃ§layarak bizim muhatap olduÄŸumuz sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmemize katkÄ± saÄŸlamayacak polemiklere girmenin gereÄŸi yok, biz iÅŸimizi iyi yapacaÄŸÄ±z." dedi.
TÃ¼rkiye'de huzur ortamÄ±nÄ±n bilinmesi gerektiÄŸini altÄ±nÄ± Ã§izen Ersoy, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BugÃ¼n Suriye, Irak, Afganistan'da yaÅŸananlar bizim iÃ§in de ibret vesikasÄ±. O insanlarÄ±n halini gÃ¶rdÃ¼kÃ§e, o insanlarÄ±n daÄŸlarda taÅŸlarda yarÄ± Ã§Ä±plak ayaklarla sÄ±ÄŸÄ±nacak bir toprak aradÄ±klarÄ±nÄ±, huzur aradÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e bu Ã¼lkede yaÅŸÄ±yor, bu Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ± olmanÄ±n bu kadar kan ve gÃ¶z yaÅŸÄ±yla imtihan edilen coÄŸrafyada huzurla yaÅŸayabilmenin kÄ±ymetinin milletimizin taktir etmesi, bizim de bir gÃ¼n Suriye, Irak, Afganlar gibi zor durumda kalmamÄ±zÄ± arzu edebilecek ya da sonuÃ§larÄ± bu olabilecek hiÃ§bir giriÅŸime kalkÄ±ÅŸmaya mÃ¼saade etmeyecek kadar dik ve uyanÄ±k olmamÄ±z gerektiÄŸini hatÄ±rlatmak istiyorum, Allah hiÃ§ bir milleti onlarÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rmesin."
FETÃ– Ã¼yelerinin "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± konusunda bir soruyu Ersoy, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti kendi varlÄ±ÄŸÄ±na, birliÄŸine, anayasal dÃ¼zenine karÅŸÄ±, giriÅŸilebilecek her tÃ¼rlÃ¼ kalkÄ±ÅŸmanÄ±n ve oluÅŸumun 15 Temmuz'dan sonra Ã¶zellikle nasÄ±l takip etti, kontrol altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ysa, bundan sonra da elindeki tÃ¼m teknolojik imkan ve Ã¼stÃ¼nlÃ¼kleri kullanarak takip etmeye devam edecek." ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.
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Gaziantep'teki KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±, ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± olarak bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Geri gÃ¶nderme sistemindeki kararlÄ±lÄ±k sayesinde Ã¼lkedeki Afgan gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezince, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 'YÄ±ldÄ±z SarayÄ± FotoÄŸraf Koleksiyonu' tanÄ±tÄ±mÄ±, Londra Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°TOâ€™nun gelecek 4 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ãœyeleri, Disiplin Kurulu Ãœyeleri ve TOBB delegeleri yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imle belirlenecek
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin, 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°slam aleminde "Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bu gece MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ibadet ve dualarla idrak edilecek.
FETÃ– Ã¼yelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Konya merkezli 34 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ye yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 70 muvazzaf asker iÃ§in, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada da aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 70 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yeniden Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olunca Suudi Arabistan Ã¼zerinden Almanya'ya kaÃ§mak istediÄŸi sÄ±rada yakalanan eski Kuveyt askeri ataÅŸesi albay Mikail GÃ¼llÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 9 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã–SYM internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-EKPSS'ye baÅŸvuran adaylar sÄ±nava giriÅŸ belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.
Ankara, Esed'in Suriye'den uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tÃ¼m terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n savaÅŸtan zarar gÃ¶ren Ã¼lkede barÄ±ÅŸ iÃ§in gerekli olduÄŸu konusuna bir kez daha vurgu yaptÄ±