14:17, 13 Nisan 2018 Cuma

Geri gÃ¶nderme azmi Afgan gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ azalttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Ersoy, Afganistan'dan gelen gÃ¶Ã§ dalgasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda kesildiÄŸini bildirdi.

Ã‡eÅŸitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak Ã¼zere kente gelen Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ersoy'u, Edirne Valisi GÃ¼nay Ã–zdemir ve protokol Ã¼yeleri valilik giriÅŸinde karÅŸÄ±ladÄ±.

Bakan Ersoy, valilik makamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Edirne'de gÃ¶Ã§menlerle ilgili durumu Ã¶ÄŸrenmek, mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ziyaret etmek ve Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi'nde incelemede bulunmak Ã¼zere geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Bir gazetecinin "Ä°ran Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye gelen Afganlardan oluÅŸan gÃ¶Ã§ dalgasÄ±nÄ±n durumu nedir?" sorusu Ã¼zerine Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ersoy, Afganistan'da yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸ ve sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle AfganlarÄ±n gÃ¼venli bir Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nma amacÄ±yla TÃ¼rkiye'ye geldikleri belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Maalesef bÃ¶lgemizde, yakÄ±nÄ±mÄ±zda, uzaÄŸÄ±mÄ±zda yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸlar, terÃ¶r olaylarÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle dÃ¼nyada ciddi bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ± oluÅŸtu buradaki en Ã¶nemli hedef Ã¼lke ve Avrupa'ya geÃ§mede araÃ§ Ã¼lke Ã¼lkemiz oldu. Afganistan'da maalesef 40 yÄ±ldÄ±r devam eden iÃ§ savaÅŸ ve huzursuzluk var. Bu durumdan bezmiÅŸ, bÄ±kmÄ±ÅŸ ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ insanlar Ã§are olarak Ã¼lkemize sÄ±ÄŸÄ±nmayÄ± Ã¼lkemize sÄ±ÄŸÄ±nmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ler.

Bir dÃ¶nem Afganistan'dan ciddi bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ± oluÅŸtuÄŸunu ancak ÅŸu aÅŸamada o dalganÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda kesildiÄŸini belirten Ersoy, "Geri gÃ¶nderme sistemini Afganistan iÅŸ birliÄŸiyle aÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z, charter uÃ§aklarla gÃ¶ndermeye baÅŸladÄ±k. Geri gÃ¶ndermedeki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sayesinde de Ã¼lkemiz Ã¼zerindeki gÃ¶Ã§ baskÄ±sÄ± da ciddi durumda azalmÄ±ÅŸ durumda." dedi.

Ä°ran'Ä±n, gÃ¶Ã§menlerin TÃ¼rkiye'ye illegal giriÅŸine gÃ¶z yumduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde iddialarÄ±n bulunduÄŸunun hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ersoy, "MuhataplarÄ±mÄ±zla her zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. SÄ±nÄ±r valiliklerimiz gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor, bu iddialarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kendimiz korumak, kendi gÃ¼venliÄŸimizi kendimiz almakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼yÃ¼z baÅŸkalarÄ±nÄ± suÃ§layarak bizim muhatap olduÄŸumuz sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmemize katkÄ± saÄŸlamayacak polemiklere girmenin gereÄŸi yok, biz iÅŸimizi iyi yapacaÄŸÄ±z." dedi.

TÃ¼rkiye'de huzur ortamÄ±nÄ±n bilinmesi gerektiÄŸini altÄ±nÄ± Ã§izen Ersoy, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BugÃ¼n Suriye, Irak, Afganistan'da yaÅŸananlar bizim iÃ§in de ibret vesikasÄ±. O insanlarÄ±n halini gÃ¶rdÃ¼kÃ§e, o insanlarÄ±n daÄŸlarda taÅŸlarda yarÄ± Ã§Ä±plak ayaklarla sÄ±ÄŸÄ±nacak bir toprak aradÄ±klarÄ±nÄ±, huzur aradÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e bu Ã¼lkede yaÅŸÄ±yor, bu Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ± olmanÄ±n bu kadar kan ve gÃ¶z yaÅŸÄ±yla imtihan edilen coÄŸrafyada huzurla yaÅŸayabilmenin kÄ±ymetinin milletimizin taktir etmesi, bizim de bir gÃ¼n Suriye, Irak, Afganlar gibi zor durumda kalmamÄ±zÄ± arzu edebilecek ya da sonuÃ§larÄ± bu olabilecek hiÃ§bir giriÅŸime kalkÄ±ÅŸmaya mÃ¼saade etmeyecek kadar dik ve uyanÄ±k olmamÄ±z gerektiÄŸini hatÄ±rlatmak istiyorum, Allah hiÃ§ bir milleti onlarÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rmesin."

FETÃ– Ã¼yelerinin "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± konusunda bir soruyu Ersoy, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti kendi varlÄ±ÄŸÄ±na, birliÄŸine, anayasal dÃ¼zenine karÅŸÄ±, giriÅŸilebilecek her tÃ¼rlÃ¼ kalkÄ±ÅŸmanÄ±n ve oluÅŸumun 15 Temmuz'dan sonra Ã¶zellikle nasÄ±l takip etti, kontrol altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ysa, bundan sonra da elindeki tÃ¼m teknolojik imkan ve Ã¼stÃ¼nlÃ¼kleri kullanarak takip etmeye devam edecek." ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.

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