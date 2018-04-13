14:35, 13 Nisan 2018 Cuma

Gazze'de "Bayrak CumasÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine devam eden Filistinliler, cuma namazÄ±nÄ± Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda kÄ±ldÄ±.

Cuma hutbesini okuyan Åžeyh SadÄ±k Kandil, "GÃ¶stericiler Filistin ilkelerine baÄŸlÄ± kalmaya devam edecek ve bu ilkeleri pazarlÄ±k konusu haline getirmeyecektir. Zira ilke ve hakikatlerden vazgeÃ§mek Ä°slam felsefesinde Ã§eliÅŸki arz eder." dedi.

Filistinlilerin gÃ¶sterilere aktif ÅŸekilde katÄ±lmasÄ±nÄ±n bu ilkelere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden Åžeyh Kandil, gÃ¶sterilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l boyutuyla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirtti.

Åžeyh Kandil, Filistinlilere "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± hutbesinde, "BÃ¶ylece abluka kÄ±rÄ±lÄ±r, 1948'de zorla gÃ¶Ã§ ettirildiÄŸimiz topraklarÄ±mÄ±za geri dÃ¶neriz." ifadelerini kullandÄ±.

BAYRAK CUMASI

"BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cumasÄ±na "Bayrak CumasÄ±" adÄ±nÄ± veren Filistinli aktivistlerin, sÄ±nÄ±rda binlerce Filistin bayraÄŸÄ± aÃ§masÄ± ve Ä°srail bayraklarÄ±nÄ± ateÅŸe vermesi bekleniyor.

Aktivistler, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda kurulan kamplarÄ±n giriÅŸlerine de devasa Ä°srail bayraklarÄ± sererek Filistinli gÃ¶stericilerin bayraklara basmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Sabah saatlerinden itibaren sÄ±nÄ±ra akÄ±n eden yÃ¼zlerce gÃ¶stericinin ayrÄ±ca, devasa Filistinli bayraÄŸÄ± aÃ§masÄ± ve dÃ¼zenlenecek faaliyetler Ã§erÃ§evesinde uÃ§urtma uÃ§urmasÄ± da bekleniyor.

34 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° ÅžEHÄ°T EDÄ°LDÄ°

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.

GÃ¶sterilerde 34 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilirken, 3 binden fazla Filistinli de yaralandÄ±.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.

Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam etmeyi planlÄ±yor.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.