DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' eyleminin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cumasÄ±na "Bayrak CumasÄ±" adÄ±nÄ± veren Filistinliler gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Ä°srail askerleri de saldÄ±rÄ±larÄ±na devam ediyor.Â
Ä°srail ordusu, Han Yunus sÄ±nÄ±rÄ±ndaki eylemcilere tÄ±bbi yardÄ±m iÃ§in kurulan saÄŸlÄ±k Ã§adÄ±rÄ±nÄ±, dronelara yerleÅŸtirilen gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazlarla hedef aldÄ±.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in saÄŸlÄ±k ekiplerini hedef almasÄ± kÄ±nandÄ±. AÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k personelinden 10 kiÅŸinin atÄ±lan gazdan etkilenerek boÄŸulma tehlikesi geÃ§irdiÄŸi kaydedildi.
SaldÄ±rÄ± sebebiyle saÄŸlÄ±k ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sekteye uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
AyrÄ±ca aÃ§Ä±klamada Ä°srail askerlerinin Han Yunus sÄ±nÄ±rÄ±ndaki eylemlere mÃ¼dahalesinde aralarÄ±nda sÃ¶z konusu 10 saÄŸlÄ±k personelinin de bulunduÄŸu 112 kiÅŸinin gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve gerÃ§ek mermi ile yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail askerleri, Han Yunus sÄ±nÄ±rÄ±ndaki eylemleri takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'Ä± yaraladÄ±.
Heccar'Ä±n ayaÄŸÄ±ndan ve omuzundan yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ä°srail askerleri, Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yÄ± 6 Nisan'da Gazze'deki gÃ¶sterileri takip ettiÄŸi sÄ±rada gazeteci olduÄŸunu gÃ¶steren "Press" (basÄ±n) yazÄ±lÄ± yeleÄŸi ve kaskÄ±na raÄŸmen vurarak, ÅŸehit etmiÅŸti.
Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine devam eden Filistinliler, cuma namazÄ±nÄ± Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda kÄ±ldÄ±.
Cuma hutbesini okuyan Åžeyh SadÄ±k Kandil, "GÃ¶stericiler Filistin ilkelerine baÄŸlÄ± kalmaya devam edecek ve bu ilkeleri pazarlÄ±k konusu haline getirmeyecektir. Zira ilke ve hakikatlerden vazgeÃ§mek Ä°slam felsefesinde Ã§eliÅŸki arz eder." dedi.
Filistinlilerin gÃ¶sterilere aktif ÅŸekilde katÄ±lmasÄ±nÄ±n bu ilkelere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden Åžeyh Kandil, gÃ¶sterilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l boyutuyla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirtti.
Åžeyh Kandil, Filistinlilere "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± hutbesinde, "BÃ¶ylece abluka kÄ±rÄ±lÄ±r, 1948'de zorla gÃ¶Ã§ ettirildiÄŸimiz topraklarÄ±mÄ±za geri dÃ¶neriz." ifadelerini kullandÄ±.
BAYRAK CUMASI
Cuma hutbesini okuyan Åžeyh SadÄ±k Kandil, "GÃ¶stericiler Filistin ilkelerine baÄŸlÄ± kalmaya devam edecek ve bu ilkeleri pazarlÄ±k konusu haline getirmeyecektir. Zira ilke ve hakikatlerden vazgeÃ§mek Ä°slam felsefesinde Ã§eliÅŸki arz eder." dedi.
Filistinlilerin gÃ¶sterilere aktif ÅŸekilde katÄ±lmasÄ±nÄ±n bu ilkelere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden Åžeyh Kandil, gÃ¶sterilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l boyutuyla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirtti.
Åžeyh Kandil, Filistinlilere "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± hutbesinde, "BÃ¶ylece abluka kÄ±rÄ±lÄ±r, 1948'de zorla gÃ¶Ã§ ettirildiÄŸimiz topraklarÄ±mÄ±za geri dÃ¶neriz." ifadelerini kullandÄ±.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.
GÃ¶sterilerde 34 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilirken, 3 binden fazla Filistinli de yaralandÄ±.
Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.
Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam etmeyi planlÄ±yor.
TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, â€œHepimiz bu Ã¼lkede, bu Ada'da barÄ±ÅŸ istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuÅŸaklarÄ±n bu Ada'da bizlerin Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼lkedeki Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸil kalitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek Kazakistan'da mevcut Ã¼niversite sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders ve Savunma BakanÄ± Vandeput'un aÃ§Ä±klamalarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±
Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerleri, Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerini takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'Ä± yaraladÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diyaloÄŸun artÄ±rÄ±lmasÄ± temennisinde bulundu
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Ã¼lke yÃ¶netimine iliÅŸkin eleÅŸtirileri nedeniyle eski kabinesinde gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ bakanlarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 43 Ã¼st dÃ¼zey isim tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±