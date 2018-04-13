14:39, 13 Nisan 2018 Cuma

Fransa'da grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rde devam eden grevlere, Ã¼lkenin sembollerinden Eyfel Kulesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da katÄ±lmasÄ± nedeniyle tarihi mekan ziyarete kapatÄ±ldÄ±.



Eyfel Kulesinin iÅŸletmesinden sorumlu ÅŸirket, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kulenin ziyarete kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AÃ§Ä±klamada, kulenin gÃ¼venliÄŸi ve iÅŸleyiÅŸinden sorumlu gÃ¶revlilerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n greve gitmesi nedeniyle bu kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n grevinin ne kadar sÃ¼receÄŸi hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±lmayan aÃ§Ä±klamada, kule Ã§evresi ve bahÃ§esinin ziyaret edilebileceÄŸi bildirildi.

Gustave Eiffel tarafÄ±ndan 1889 DÃ¼nya FuarÄ± (Expo) iÃ§in inÅŸa edilen 324 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kule, geÃ§en yÄ±l 6 milyondan fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan ziyaret edildi.

Kule, dÃ¼nyada Ã¼cret Ã¶denerek ziyaret edilen tarihi yapÄ±lar arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yer alÄ±yor.

Fransa'da bir sÃ¼redir demiryolu, havacÄ±lÄ±k, temizlik, enerji ve gÃ¼venlik sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grevler devam ediyor. Ã–te yandan, memurlar, emekliler ve Ã¶ÄŸrencilerin protesto gÃ¶sterileri da sÃ¼rÃ¼yor.