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17:04, 13 Nisan 2018 Cuma
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14:48, 13 Nisan 2018 Cuma

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump ve Putin ile neler konuÅŸtuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump ve Putin ile neler konuÅŸtuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin veÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin, "Suriye'deki geliÅŸmeleri ele aldÄ±k. Suriye'de bir an Ã¶nce barÄ±ÅŸÄ±n temini noktasÄ±nda neler yapÄ±labilir? BunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme fÄ±rsatÄ±mÄ±z oldu. Tabi bunlarÄ± ele alÄ±rken gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rken Ã¼zerinde Ä±srarla durduÄŸumuz konu, bÃ¶lgedeki ÅŸu sularÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve barÄ±ÅŸÄ±n tesisiyle birlikte bÃ¶lgede Ã¶zellikle yaÅŸanan bu trajedinin sona ermesi noktasÄ±nda taleplerimiz oldu." dedi.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cuma NamazÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik de "Åžu anda Suriye'nin kuzeyinde Afrin baÅŸta olmak Ã¼zere daha Ã¶nce FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla yÃ¼rÃ¼yen sÃ¼recimiz de kararlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼dÃ¼, yÃ¼rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.Â 

'MÃœCADELEMÄ°Z KESÄ°NLÄ°KLE TERÃ–RÄ°STLERLE OLAN BÄ°R MÃœCADELEDÄ°R'

TÃ¼rkiye'nin Afrin'deki operasyonlarÄ±nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim mÃ¼cadelemiz kesinlikle terÃ¶ristlerle olan bir mÃ¼cadeledir, bir iÅŸgal hareketi deÄŸildir. Bunu da bÃ¼tÃ¼n BatÄ±'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n bilmesi lazÄ±m." dedi.Â 

'KÄ°MYASAL SÄ°LAHLAR ULUSLARARASI YASALARDA Ã‡OK FARKLI'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kimyasal silahlar uluslararasÄ± yasalarda Ã§ok farklÄ± bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu deÄŸerlendirirken konvansiyonel silahlarÄ± bir kenara koyamayÄ±z. Kimyasal silahlarla mÄ± daha Ã§ok insan Ã¶lÃ¼yor veya Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor, yoksa konvansiyonel silahlarla mÄ± daha Ã§ok insan Ã¶lÃ¼yor veya Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor? Tabii ki kimyasal silahlarla Ã¶lÃ¼mler gerÃ§ekten bir fecaat, bir felaket ama Ã¶bÃ¼r tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombalarÄ± yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± zaman insanlar, Ã§ocuk, kadÄ±n, yaÅŸlÄ± ayÄ±rt etmiyor ki hepsini de acÄ±masÄ±zca Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar. BÃ¼tÃ¼n bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda biz baÅŸta Amerika olmak Ã¼zere Rusya, tÃ¼m koalisyon gÃ¼Ã§lerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¼tÃ¼n bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda biz baÅŸta Amerika olmak Ã¼zere Rusya ve tÃ¼m koalisyon gÃ¼Ã§lerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz ve ÅŸu andaki son geliÅŸmeler sanki biraz havanÄ±n yumuÅŸamasÄ± gibi bir durum sÃ¶z konusu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz devam ediyor, devam edecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.



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