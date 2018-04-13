CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump ve Putin ile neler konuÅŸtuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin veÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin, "Suriye'deki geliÅŸmeleri ele aldÄ±k. Suriye'de bir an Ã¶nce barÄ±ÅŸÄ±n temini noktasÄ±nda neler yapÄ±labilir? BunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme fÄ±rsatÄ±mÄ±z oldu. Tabi bunlarÄ± ele alÄ±rken gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rken Ã¼zerinde Ä±srarla durduÄŸumuz konu, bÃ¶lgedeki ÅŸu sularÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve barÄ±ÅŸÄ±n tesisiyle birlikte bÃ¶lgede Ã¶zellikle yaÅŸanan bu trajedinin sona ermesi noktasÄ±nda taleplerimiz oldu." dedi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cuma NamazÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik de "Åžu anda Suriye'nin kuzeyinde Afrin baÅŸta olmak Ã¼zere daha Ã¶nce FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla yÃ¼rÃ¼yen sÃ¼recimiz de kararlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼dÃ¼, yÃ¼rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.Â
TÃ¼rkiye'nin Afrin'deki operasyonlarÄ±nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim mÃ¼cadelemiz kesinlikle terÃ¶ristlerle olan bir mÃ¼cadeledir, bir iÅŸgal hareketi deÄŸildir. Bunu da bÃ¼tÃ¼n BatÄ±'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n bilmesi lazÄ±m." dedi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Kimyasal silahlar uluslararasÄ± yasalarda Ã§ok farklÄ± bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu deÄŸerlendirirken konvansiyonel silahlarÄ± bir kenara koyamayÄ±z. Kimyasal silahlarla mÄ± daha Ã§ok insan Ã¶lÃ¼yor veya Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor, yoksa konvansiyonel silahlarla mÄ± daha Ã§ok insan Ã¶lÃ¼yor veya Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor? Tabii ki kimyasal silahlarla Ã¶lÃ¼mler gerÃ§ekten bir fecaat, bir felaket ama Ã¶bÃ¼r tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombalarÄ± yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± zaman insanlar, Ã§ocuk, kadÄ±n, yaÅŸlÄ± ayÄ±rt etmiyor ki hepsini de acÄ±masÄ±zca Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar. BÃ¼tÃ¼n bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda biz baÅŸta Amerika olmak Ã¼zere Rusya, tÃ¼m koalisyon gÃ¼Ã§lerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¼tÃ¼n bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda biz baÅŸta Amerika olmak Ã¼zere Rusya ve tÃ¼m koalisyon gÃ¼Ã§lerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz ve ÅŸu andaki son geliÅŸmeler sanki biraz havanÄ±n yumuÅŸamasÄ± gibi bir durum sÃ¶z konusu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz devam ediyor, devam edecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Gaziantep'teki KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±, ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± olarak bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Geri gÃ¶nderme sistemindeki kararlÄ±lÄ±k sayesinde Ã¼lkedeki Afgan gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezince, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 'YÄ±ldÄ±z SarayÄ± FotoÄŸraf Koleksiyonu' tanÄ±tÄ±mÄ±, Londra Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°TOâ€™nun gelecek 4 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ãœyeleri, Disiplin Kurulu Ãœyeleri ve TOBB delegeleri yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imle belirlenecek
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin, 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°slam aleminde "Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bu gece MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ibadet ve dualarla idrak edilecek.
FETÃ– Ã¼yelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Konya merkezli 34 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ye yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 70 muvazzaf asker iÃ§in, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada da aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 70 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yeniden Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olunca Suudi Arabistan Ã¼zerinden Almanya'ya kaÃ§mak istediÄŸi sÄ±rada yakalanan eski Kuveyt askeri ataÅŸesi albay Mikail GÃ¼llÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 9 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã–SYM internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-EKPSS'ye baÅŸvuran adaylar sÄ±nava giriÅŸ belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.
Ankara, Esed'in Suriye'den uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tÃ¼m terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n savaÅŸtan zarar gÃ¶ren Ã¼lkede barÄ±ÅŸ iÃ§in gerekli olduÄŸu konusuna bir kez daha vurgu yaptÄ±