15:11, 13 Nisan 2018 Cuma

ABD'den sonra Avrupa Parlamentosu da Zuckerberg'i sorgulamak istiyor





Facebook'daki veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili olarak hafta iÃ§inde ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde ifade veren ÅŸirketin kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Zuckerberg'den, ÅŸimdi de AP milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± cevaplamasÄ± istendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa Parlamentosu'nun (AP),Â Facebook'un kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO)Â Mark Zuckerberg'i, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili dinlemek istediÄŸi bildirildi. ABD Temsilciler Meclisinde ifade veren Zuckerberg'in ÅŸimdi deÂ APÂ milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± cevaplamasÄ± talep edildi. AP'de yapÄ±lan oturumun ardÄ±ndan Parlamento BaÅŸkanÄ±Â Antonio Tajani'ye yazÄ±lan mektupta, Zuckerberg'in parlamentonun farklÄ± komisyonlarÄ±na davet edilerek veri skandalÄ±yla ilgili sorularÄ± cevaplamasÄ± talep edildi. AP BAÅžKANI: ZUCKERBERG'Ä°N BÄ°ZÄ°M SORULARIMIZI DA CEVAPLAMAYA HAZIR OLDUÄžUNU DÃœÅžÃœNÃœYORUZ AP BaÅŸkanÄ± Tajani de Twitter'dan hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Zuckerberg'in bizim sorularÄ±mÄ±zÄ± da cevaplamaya hazÄ±r olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Avrupa vatandaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± da sorumlu olduÄŸunu gÃ¶stermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±. Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili olarak hafta iÃ§inde ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde ifade vermiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.