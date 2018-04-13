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Lavrov: Umarım böyle bir maceraya kimse cesaret etmez
Lavrov: Umarım böyle bir maceraya kimse cesaret etmez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Suriye’de yaşanan son durum ile ilgili sorulan soruya “Irak ve Libya’da yaşanan maceralar yine Suriye’de yaşanmasın. Umarım şimdi böyle bir maceraya kimse cesaret etmez." ifadelerini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Libya ve Irak senaryosundaki gibi bir maceraya kimsenin girmeyeceğini umduğunu söyledi.

Lavrov, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile düzenlediği basın toplantısında, Suriye’de yaşanan son durum ile ilgili sorulan soruya “Irak ve Libya’da yaşanan maceralar yine Suriye’de yaşanmasın. Umarım şimdi böyle bir maceraya kimse cesaret etmez. Fakat yine de en küçük aşırılıklar bile bize ve Avrupalı komşularımıza hiç gereği olmayan Avrupa’ya yeni göçmen dalgasına ve başka pek çok yansımalara neden olacaktır. Bu sadece okyanus tarafından korunanları memnun eder.” yanıtını verdi.

Suriye konusunda Rusya ile ABD arasındaki iletişim kanallarının açık olduğunu da belirten Lavrov, devlet başkanları arasında askeri konularda düzenli olarak görüşmeler olduğunu dile getirdi.

Askeri yetkililer arasında da temas olduğuna dikkati çeken Lavrov, bu kanalın dondurulmadığını ve kullanıldığını kaydetti.

Lavrov, üzerinde anlaşmaya varılan bazı kanalların ise ABD tarafının gerekçesini açıklamadığı sebeplerden kullanılamadığına vurgu yaptı.



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