15:53, 13 Nisan 2018 Cuma

Ahmedinejad'a eski kabinesindeki 43 Ã¼st dÃ¼zey isimden suÃ§lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Ã¼lke yÃ¶netimine iliÅŸkin eleÅŸtirileri nedeniyle eski kabinesinden aÄŸÄ±r suÃ§lamalarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ahmedinejad dÃ¶neminde gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ bakanlarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 43 Ã¼st dÃ¼zey isim, son aylarda rejime karÅŸÄ± eleÅŸtiriler yÃ¶nelten eski cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±klarÄ± bir bildiriyle hedef aldÄ±.

Ahmedinejad'Ä±n Ã¼lke yÃ¶netimine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerinin "radikal ve yÄ±kÄ±cÄ±" olarak nitelendirildiÄŸi bildiride, "Ã¼lkeyi karÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyen yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlara zemin hazÄ±rlamakla" itham edilen Ahmedinejad'a, "devrimin ilkelerine geri dÃ¶n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Bir sÃ¼redir Ã¼lke yÃ¶netimi ve lider Ayetullah Ali Hamaney'e yÃ¶nelik eleÅŸtirileriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan Ahmedinejad'Ä±n adÄ± devam eden yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nda geÃ§iyor.

Ahmedinejad dÃ¶neminde CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Hamid Bekayi, yolsuzluk iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 15 yÄ±l hapse mahkÃ»m edilmiÅŸti. Ahmedinejad'Ä±n bir diÄŸer yardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°sfendiyar Rahim MeÅŸai de Tahran Devrim Mahkemesi'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ahmedinejad, yargÄ±nÄ±n kararlarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±karak YargÄ± Erki'nin kendi yolsuzluÄŸunu bu gibi adÄ±mlarla Ã¶rtbas etmek istediÄŸini savunmuÅŸtu. YargÄ± Erki SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GulamhÃ¼seyin Muhsin Ejei ise eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad'Ä± yardÄ±mcÄ±larÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±yla ilgili hukuki sÃ¼reci baltalamaya Ã§alÄ±ÅŸmakla itham etmiÅŸti.