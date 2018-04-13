Kosova'da yeni Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± atandÄ±

Lavrov: UmarÄ±m bÃ¶yle bir maceraya kimse cesaret etmez

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suriyeâ€™de yaÅŸanan son durum ile ilgili sorulan soruya â€œIrak ve Libyaâ€™da yaÅŸanan maceralar yine Suriyeâ€™de yaÅŸanmasÄ±n. UmarÄ±m ÅŸimdi bÃ¶yle bir maceraya kimse cesaret etmez." ifadelerini kullandÄ±.