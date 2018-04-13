16:06, 13 Nisan 2018 Cuma

KarkamÄ±ÅŸ gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± artÄ±k A sÄ±nÄ±fÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki hÄ±zÄ±mÄ±z hem transit Ã¼lke olarak geliÅŸmemize hem de lojistik firmalarÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸmesine vesile olacak. TÃ¼rkiyeâ€™yi transit Ã¼s haline getireceÄŸiz." dedi.

TÃ¼fenkci, yenilenen KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Gaziantep'in TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli bir ÅŸehir olduÄŸunu belirterek, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n tam kapasite Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ±yla kentin ticari hayatÄ±nÄ±n daha da geliÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye Ã¼zerine oyunlar kurulduÄŸunu, FETÃ–, DEAÅž, PKK gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele ettiÄŸini dile getiren TÃ¼fenkci, tÃ¼m planlara ve kumpaslara raÄŸmen Ã¼lkenin gÃ¼Ã§lenmeye devam ettiÄŸini vurguladÄ±.

KarkamÄ±ÅŸ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n daha Ã¶nce A sÄ±nÄ±fÄ± bir kapÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan TÃ¼fenkci, "KapÄ±mÄ±z daha Ã¶nce da vardÄ±. Ama ÅŸimdi ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± hale geldi. 15 bin metrekarelik alanda inÅŸa ettiÄŸimiz bu gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±, tek durak sisteminin, hangar ve yolcu aramasÄ±nÄ±n, 3 dedektÃ¶r kÃ¶peÄŸinin olduÄŸu butik bir kapÄ± oldu. KarkamÄ±ÅŸ daha farklÄ± noktaya gelecek. " diye konuÅŸu.

BakanlÄ±k olarak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± olmasÄ±nÄ± arzuladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden TÃ¼fenkci, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GÃ¼mrÃ¼k iÅŸlemlerinin hÄ±zlanmasÄ±, uluslararasÄ± standartlarda hizmet sunulmasÄ±, imajÄ±nÄ±n pozitif yÃ¶nde deÄŸiÅŸtirilmesi ve Ã¼lkemizin tanÄ±tÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok ciddi yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±yoruz. TÃ¼rkiyeâ€™nin ÅŸanÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± modernize ediyoruz. Ä°nÅŸallah Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± bitirdik. Buralardaki hÄ±zÄ±mÄ±z esasÄ±nda bizim hem transit Ã¼lke olarak geliÅŸmemize hem de lojistik firmalarÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸmesine vesile olacak. TÃ¼rkiyeâ€™yi transit Ã¼s haline getireceÄŸiz. GÃ¼mrÃ¼k yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. Ä°hale iÅŸlemi bitti. ArtÄ±k bÃ¼tÃ¼n gÃ¼mrÃ¼k sistemimizi dijital ortama taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Biz AK Parti olarak milletimize efendi deÄŸil, hizmetkar olamaya geldik. Eserlerimizle Ã¶vÃ¼neceÄŸiz. Ä°ÅŸ yapacaÄŸÄ±z. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸini ve aÅŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼teceÄŸiz. Gaziantepâ€™te iÅŸ yapÄ±yor, insanlarÄ±mÄ±za ekmek kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±yor. Bizler de hem iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n hem de ÅŸehrimizin Ã¶nÃ¼ndeki engelleri kaldÄ±rmaya devam ediyoruz. Bu kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

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