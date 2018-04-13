16:17, 13 Nisan 2018 Cuma

Macron ve Putin, Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± saÄŸlamak iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±nda diyaloÄŸun artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi bildirildi.

Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Macron ve Putin'in telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, iki liderin Suriye konusunda dÃ¼zenli ve geniÅŸ kapsamlÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri diyaloÄŸun devamÄ± olan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgede gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼leÅŸen durumdan derin endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± ifade ettikleri aktarÄ±ldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un, konuyla ilgili Fransa'nÄ±n Ã¶nceliklerini aktardÄ±ÄŸÄ± ve bu Ã¶nceliklerin, terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele ve DEAÅž'Ä±n yeniden diriliÅŸinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 2401 nolu kararÄ±nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ±yla insani yardÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve sivil halkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu sÃ¼rede en erken ÅŸekilde kapsayÄ±cÄ± ve geÃ§erli bir siyasi sÃ¼rece dair mÃ¼zakerelerin baÅŸlatÄ±lmasÄ± olduÄŸu bilgisi verildi.

MACRON, PUTÄ°N'E BMGK KARARININ VETO EDÄ°LMESÄ°NÄ° ÃœZÃœNTÃœYLE KARÅžILADIÄžINI BÄ°LDÄ°RDÄ°

Macron'un DoÄŸu Guta'da 7 Nisan'da dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±dan sonra Rusya'nÄ±n, saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± kesin ve yekvÃ¼cut bir karÅŸÄ±lÄ±k verilmesini Ã¶ngÃ¶ren BMGK kararÄ±nÄ± veto ediÅŸine de deÄŸindiÄŸi ve bundan esef duyduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n, Suriye'de istikrar ve barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Rusya ve Fransa arasÄ±ndaki diyaloÄŸun sÃ¼rmesi ve artÄ±rÄ±lmasÄ± temennisinde bulunduÄŸu vurgulandÄ±.