16:30, 13 Nisan 2018 Cuma

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± hedef almaya devam ediyor



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail askerleri, Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerini takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'Ä± yaraladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerini takip eden bir foto muhabirinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail askerleri, Han Yunus sÄ±nÄ±rÄ±ndaki eylemleri takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'Ä± yaraladÄ±. Heccar'Ä±n ayaÄŸÄ±ndan ve omuzundan yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â Ä°srail askerleri, Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yÄ± 6 Nisan'da Gazze'deki gÃ¶sterileri takip ettiÄŸi sÄ±rada gazeteci olduÄŸunu gÃ¶steren "Press" (basÄ±n) yazÄ±lÄ± yeleÄŸi ve kaskÄ±na raÄŸmen vurarak, ÅŸehit etmiÅŸti. Murteca'nÄ±n ÅŸehit edilmesi, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± tepkiye neden olmuÅŸtu.

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