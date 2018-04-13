16:37, 13 Nisan 2018 Cuma

Vietnam SavaÅŸÄ±'ndan kalma ABD bombasÄ± imha edildi



Foto: ArÅŸiv

Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Vietnam'da, 1972 yÄ±lÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilenÂ 225 kilogramlÄ±k bir bomba imha edildi. Vietnam Haber AjansÄ±nÄ±n (VNA) haberine gÃ¶re, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± bir bomba ve mayÄ±n imha ÅŸirketi, Quang Ninh eyaletindekiÂ bir yolÂ inÅŸaatÄ± sahasÄ±nda, patlamamÄ±ÅŸ mÃ¼himmatlarÄ± temizledikleri esnada MK82 tipi bomba buldu. Tien Yen bÃ¶lgesindeki yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan ve Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenÂ 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi kaydedildi. Vietnam SavaÅŸÄ± dÃ¶neminden kalma yÃ¼z binlerce tonÂ patlamamÄ±ÅŸ madde bulunduÄŸu tahmin edilenÂ Ã¼lkede, 1975'den bu yana toprak altÄ±na gÃ¶mÃ¼lÃ¼ mayÄ±n ve diÄŸer patlayÄ±cÄ±lara basan on binlerce kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, binlerce kiÅŸi engelli oldu. Â

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