Vietnam SavaÅŸÄ±'ndan kalma ABD bombasÄ± imha edildi

Vietnam'da, 1972 yÄ±lÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilenÂ 225 kilogramlÄ±k bir bomba imha edildi.
Vietnam Haber AjansÄ±nÄ±n (VNA) haberine gÃ¶re, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± bir bomba ve mayÄ±n imha ÅŸirketi, Quang Ninh eyaletindekiÂ bir yolÂ inÅŸaatÄ± sahasÄ±nda, patlamamÄ±ÅŸ mÃ¼himmatlarÄ± temizledikleri esnada MK82 tipi bomba buldu.
Tien Yen bÃ¶lgesindeki yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan ve Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenÂ 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi kaydedildi.
Vietnam SavaÅŸÄ± dÃ¶neminden kalma yÃ¼z binlerce tonÂ patlamamÄ±ÅŸ madde bulunduÄŸu tahmin edilenÂ Ã¼lkede, 1975'den bu yana toprak altÄ±na gÃ¶mÃ¼lÃ¼ mayÄ±n ve diÄŸer patlayÄ±cÄ±lara basan on binlerce kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, binlerce kiÅŸi engelli oldu.
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Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerleri, Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerini takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'Ä± yaraladÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diyaloÄŸun artÄ±rÄ±lmasÄ± temennisinde bulundu
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Ã¼lke yÃ¶netimine iliÅŸkin eleÅŸtirileri nedeniyle eski kabinesinde gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ bakanlarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 43 Ã¼st dÃ¼zey isim tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suriyeâ€™de yaÅŸanan son durum ile ilgili sorulan soruya â€œIrak ve Libyaâ€™da yaÅŸanan maceralar yine Suriyeâ€™de yaÅŸanmasÄ±n. UmarÄ±m ÅŸimdi bÃ¶yle bir maceraya kimse cesaret etmez." ifadelerini kullandÄ±.
Facebook'daki veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili olarak hafta iÃ§inde ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde ifade veren ÅŸirketin kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Zuckerberg'den, ÅŸimdi de AP milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± cevaplamasÄ± istendi.
Fransa'da bir sÃ¼redir demiryolu, havacÄ±lÄ±k, temizlik, enerji ve gÃ¼venlik sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grevlere, Eyfel Kulesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da katÄ±lmasÄ± nedeniyle tarihi mekanÄ±n ziyarete kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine devam eden Filistinliler, cuma namazÄ±nÄ± Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda kÄ±ldÄ±. "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cumasÄ±na "Bayrak CumasÄ±" adÄ±nÄ± veren Filistinli aktivistlerin, sÄ±nÄ±rda binlerce Filistin bayraÄŸÄ± aÃ§masÄ± ve Ä°srail bayraklarÄ±nÄ± ateÅŸe vermesi bekleniyor.
GÃ¼ney Kore ABD'nin 'denizaltÄ±lar, uÃ§ak gemileri, nÃ¼kleer silah veya bombardÄ±man uÃ§aklarÄ± gibi diÄŸer stratejik varlÄ±klarÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± Ã§evresine konuÅŸlandÄ±rma maliyetini de paylaÅŸma' Ã¶nerisini reddetti
Avrupa Entegrasyonu BakanÄ±, SÄ±rbistan'a 2 ay iÃ§erisinde 2020'ye kadar toplam 230 milyon avroluk tarÄ±m desteÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AnlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'a eriÅŸimi yasaÄŸÄ± geldi
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Molla, dÃ¼n Afrin'de kurulan geÃ§ici yerel meclise olumlu yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "DÃ¼n Afrin'de kurulan meclise olumlu bakÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±
TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun denetimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Afrin'e sadece Afrinlilerin giriÅŸine izin veriliyor
UNICEF tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nijerya'da 2013'ten bu yana binden fazla Ã§ocuÄŸun Boko Haram tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu rakama Chibok baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan 276 kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin de dahil olduÄŸu belirtildi