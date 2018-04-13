16:51, 13 Nisan 2018 Cuma

Irak'ta TÃ¼rkmen milletvekili adayÄ±na bombalÄ± saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak meclis seÃ§imlerine TÃ¼rkmen Cephesi listesinden aday olan bir kiÅŸinin bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ancak, yara almadan kurtulduÄŸu bildirildi.Â KerkÃ¼k Polis MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Kemal yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.'' dedi. Kemal, TÃ¼rkmen adayÄ±n konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce yola yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettiÄŸini, olayda Fahri'nin ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede gÃ¼venlik noktalarÄ± oluÅŸturulduÄŸunu ifade eden Kemal, faillerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â SeÃ§im propagandasÄ± sÄ±rasÄ±nda, kent merkezlerinin gÃ¼venliÄŸinden polisin, diÄŸer bÃ¶lgelerden ise Federal Polis gÃ¼cÃ¼nÃ¼n sorumlu olduÄŸunu belirten Kemal, adaylarÄ±n korunmasÄ±na yÃ¶nelik devlet tarafÄ±ndan alÄ±nan bir tedbir olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. Irak'ta meclisÂ seÃ§imlerinin 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.Â

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