16:57, 13 Nisan 2018 Cuma

BelÃ§ika, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye soÄŸuk bakÄ±yor





BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders ve Savunma BakanÄ± Vandeput'un aÃ§Ä±klamalarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼meti, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere'nin Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri harekatÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ± sinyalini verdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders, Alman mevkidaÅŸÄ± Heiko Maas'la ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Askeri gerginliÄŸin artmasÄ±ndan kaÃ§Ä±nmak gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Reynders, "Askeri bir mÃ¼dahale kararÄ± vermeden Ã¶nce beklememiz gerekiyor. Siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu. Flamanca yayÄ±n yapan De Morgen gazetesinin haberine gÃ¶re, Savunma BakanÄ± Steven Vandeput, BelÃ§ika'nÄ±n olasÄ± bir askeri mÃ¼dahaleye dahil olmasÄ± iÃ§in bir Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Esed rejiminin, DoÄŸu Guta'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinde sivil yerleÅŸimlere 7 Nisan'da dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivil Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR), 4 Nisan'da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan buna yana 214, Han Åžeyhun katliamÄ±ndan sonra da 11 kez kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini duyurmuÅŸtu. Â

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