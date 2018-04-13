17:04, 13 Nisan 2018 Cuma

OHAL Komisyonu'ndan 310 kiÅŸi iÃ§in mesleÄŸe iade kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, bugÃ¼ne kadar meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 12 bin baÅŸvuruyu sonuÃ§landÄ±rdÄ±. Komisyon, 310 baÅŸvuru iÃ§in mesleÄŸe iade kararÄ± verdi.

Komisyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, meslekten ihraÃ§ edilenler, bursu kesilen Ã¶ÄŸrenciler, rÃ¼tbeleri alÄ±nan emekli gÃ¼venlik personeli, kapatÄ±lan kurum ile kuruluÅŸlara iliÅŸkin baÅŸvurulara bakmak Ã¼zere 685 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile kurulanÂ OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonuna 108 bin 660 mÃ¼racaat yapÄ±ldÄ±.

310 KÄ°ÅžÄ° MESLEÄžE Ä°ADE EDÄ°LDÄ°

OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren baÅŸvurulara yÃ¶nelik 22 AralÄ±k 2017'den itibaren karar vermeye baÅŸladÄ±. Buna gÃ¶re, komisyon, bugÃ¼n itibarÄ±yla 12 bin baÅŸvuruyu sonuÃ§landÄ±rarak, 310 mÃ¼racaat iÃ§in mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.

OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, baÅŸvurulardan 9 bin 700'Ã¼nÃ¼ reddederken, bu arada bazÄ± KHK'lar ile gÃ¶reve iade edilen bin 990 baÅŸvuru iÃ§in de Ã¶n inceleme kararÄ± aldÄ±.

Komisyonda, 96 bin 660 baÅŸvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

Kararlar, baÅŸvurucularÄ±n en son gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± kurumlara gÃ¶nderilecek. BaÅŸvurusu kabul edilenler, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan 15 gÃ¼n iÃ§erisinde kadro unvanÄ±na uygun gÃ¶revlere atanacak.

60 GÃœN Ä°Ã‡Ä°NDE DAVA AÃ‡MA HAKKI BULUNUYOR

OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun ret kararlarÄ±na karÅŸÄ±, kararÄ±n tebliÄŸinden itibaren 60 gÃ¼n iÃ§inde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davasÄ± aÃ§Ä±labilecek.

BaÅŸvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu BaÅŸvuru Takip Sistemi" Ã¼zerinden baÅŸvurularÄ±yla ilgili bilgi alabilecek.