DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:53, 13 Nisan 2018 Cuma
Avustralya
17:33, 13 Nisan 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Avustralyaâ€™da MiraÃ§ Kandili'nde camiler doldu taÅŸtÄ±
Avustralyaâ€™da MiraÃ§ Kandili'nde camiler doldu taÅŸtÄ±

MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki camilerde dÃ¼zenlenen programlar yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Ãœlke genelindeki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar ilgi gÃ¶sterdi.

AkÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen kandil Ã¶zel programÄ±nda, Melbourneâ€™daki Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatlarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kemal ErgÃ¼n, Hazreti Muhammedâ€™in (S.A.V) MiraÃ§ mucizesi hakkÄ±nda bilgi verdi.

Program, yatsÄ± namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nmasÄ± ve toplu duayla sona erdi.



Ä°lgili Konular MiraÃ§ Kandili Avustralya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avustralya Haberleri
Rusya'dan 3 Ã¼lke liderine suÃ§lama
Rusya'dan 3 Ã¼lke liderine suÃ§lama

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda askeri mÃ¼dahaleye katÄ±lmayacak
Hollanda askeri mÃ¼dahaleye katÄ±lmayacak

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Akdeniz'de 3 operasyonda 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±
Akdeniz'de 3 operasyonda 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BM Genel Sekreteri'nden soÄŸuk savaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±
BM Genel Sekreteri'nden soÄŸuk savaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Rusya ABD'ye yaptÄ±rÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor
Rusya ABD'ye yaptÄ±rÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor

Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iden Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iden Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama

Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi
AkÄ±ncÄ± Gelecek kuÅŸaklarÄ±n Ã§ektiÄŸimiz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz
AkÄ±ncÄ±: Gelecek kuÅŸaklarÄ±n Ã§ektiÄŸimiz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, â€œHepimiz bu Ã¼lkede, bu Ada'da barÄ±ÅŸ istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuÅŸaklarÄ±n bu Ada'da bizlerin Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
Nazarbayev Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmayÄ± Ã¶neriyor
Nazarbayev Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmayÄ± Ã¶neriyor

Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼lkedeki Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸil kalitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek Kazakistan'da mevcut Ã¼niversite sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
Avustralya da MiraÃ§ Kandili'nde camiler doldu taÅŸtÄ±
Avustralyaâ€™da MiraÃ§ Kandili'nde camiler doldu taÅŸtÄ±

MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BelÃ§ika Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye soÄŸuk bakÄ±yor
BelÃ§ika, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye soÄŸuk bakÄ±yor

BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders ve Savunma BakanÄ± Vandeput'un aÃ§Ä±klamalarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±
Irak'ta TÃ¼rkmen milletvekili adayÄ±na bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Irak'ta TÃ¼rkmen milletvekili adayÄ±na bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Vietnam SavaÅŸÄ±'ndan kalma ABD bombasÄ± imha edildi
Vietnam SavaÅŸÄ±'ndan kalma ABD bombasÄ± imha edildi

Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi bildirildi
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± hedef almaya devam ediyor
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± hedef almaya devam ediyor

Ä°srail askerleri, Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerini takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'Ä± yaraladÄ±
Macron ve Putin Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Macron ve Putin, Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diyaloÄŸun artÄ±rÄ±lmasÄ± temennisinde bulundu
Kosova'da yeni Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± atandÄ±
Kosova'da yeni Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± atandÄ±

Kosova'nÄ±n yeni Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Bejtush Gashi oldu
Ahmedinejad'a eski kabinesindeki 43 Ã¼st dÃ¼zey isimden suÃ§lama
Ahmedinejad'a eski kabinesindeki 43 Ã¼st dÃ¼zey isimden suÃ§lama

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Ã¼lke yÃ¶netimine iliÅŸkin eleÅŸtirileri nedeniyle eski kabinesinde gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ bakanlarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 43 Ã¼st dÃ¼zey isim tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±

Haberler

Avustralya'dan Yemen'e insani yardÄ±m
Avustralya'dan Yemen'e insani yardÄ±m

Avustralya 2 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek
Avustralya 2 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek

DÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci uÃ§uÅŸu yapÄ±ldÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci uÃ§uÅŸu yapÄ±ldÄ±

Avustralyaâ€™da '23'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± Ã‡iÃ§ek ve BahÃ§e Åžovu'
Avustralya da '23'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± Ã‡iÃ§ek ve BahÃ§e Åžovu'

Avustralya hafta sonu Ã§Ä±kan yangÄ±nlarla boÄŸuÅŸuyor
Avustralya hafta sonu Ã§Ä±kan yangÄ±nlarla boÄŸuÅŸuyor

Avustralya'da ASEAN zirvesi olaylÄ± baÅŸladÄ±
Avustralya'da ASEAN zirvesi olaylÄ± baÅŸladÄ±

KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin Avustralya'ya geliÅŸinin 70. yÄ±lÄ±
KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin Avustralya'ya geliÅŸinin 70 yÄ±lÄ±

Avustralya'da af Ã§Ä±kÄ±nca 57 bin silah devlete teslim edildi
Avustralya'da af Ã§Ä±kÄ±nca 57 bin silah devlete teslim edildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 