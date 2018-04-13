17:33, 13 Nisan 2018 Cuma

Avustralyaâ€™da MiraÃ§ Kandili'nde camiler doldu taÅŸtÄ±





MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki camilerde dÃ¼zenlenen programlar yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼. Ãœlke genelindeki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar ilgi gÃ¶sterdi. AkÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen kandil Ã¶zel programÄ±nda, Melbourneâ€™daki Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatlarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kemal ErgÃ¼n, Hazreti Muhammedâ€™in (S.A.V) MiraÃ§ mucizesi hakkÄ±nda bilgi verdi. Program, yatsÄ± namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nmasÄ± ve toplu duayla sona erdi.

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