Nazarbayev üniversitelerin sayısını azaltmayı öneriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev dün yaptığı açıklamada ülkedeki üniversite sayısının azaltılması gerektiğini söyledi.
‘Yeni İnsani Bilgiler’ projesi kapsamına alınan ders kitaplarının tanıtım toplantısında konuşma yapan Nazarbayev, yükseköğretim kurumlarının sayısının değil eğitim kalitesinin önemli olduğunu vurguladı.
Nazarbayev, “Şu an ülkede 130 üniversite var ancak nicelik değil nitelik önemlidir” diyerek devlet üniversitelerinin bilişim, mühendislik ve teknik uzmanlık alanlarında özel üniversitelerden geride kaldığına dikkat çekti.
Kazak lider gençlere diploma sahibi olma amacıyla üniversite okumanın bir anlamı olmadığını söyleyerek “2-3 diploması olup iş bulamayanlar var,” dedi.
Nazarbayev sözlerine şöyle devam etti: “Üniversitelerin 3 ve 4’üncü sınıflarında okuyan gençler bir yandan da ekonomiye katkıda bulunursa işte o zaman üniversitede okumak anlamlıdır. Üniversiteler işveren dünyası ile iyi ilişkiler kurarak koordine olurlarsa üniversitede okumak anlamlı olur. Kazak gençleri hukukçu, ekonomist ve işadamı olmak istiyor. Bunları göz önünde bulundurarak akıllı davranmalı ve ilgi alanlarına yenilerini ekleyerek gençlere yol açmalıyız.”
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