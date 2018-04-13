17:41, 13 Nisan 2018 Cuma

AkÄ±ncÄ±: Gelecek kuÅŸaklarÄ±n Ã§ektiÄŸimiz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BaÅŸbakan Tufan ErhÃ¼rman, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Ã–zersay, Milli EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Cemal Ã–zyiÄŸit, Maliye BakanÄ± Serdar DenktaÅŸ ve Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi (YDP) Genel BaÅŸkanÄ± Erhan ArÄ±klÄ±'yÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.

YaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yapan AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±sâ€™ta iki toplumun birbirini anlamasÄ±, ortak paydalarda buluÅŸabilmesi ve ortak bir geleceÄŸi tahayyÃ¼l edebilmesinin ancak diyalog yoluyla olabileceÄŸini ifade etti.

KIBRIS MÃœZAKERELERÄ°NÄ°N 50. YILI

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakere sÃ¼recinin, 1968â€™de Beyrutâ€™ta Glafkos Klerides ve Rauf Raif DenktaÅŸ arasÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, bugÃ¼ne kadar ne yazÄ±k ki KÄ±brÄ±s sorununa kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, artÄ±k KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± olarak ucu aÃ§Ä±k bir mÃ¼zakere sÃ¼recinin sÃ¶z konusu olamayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

â€œAklÄ±n yolu bir, hepimiz bu Ã¼lkede, bu Ada'da barÄ±ÅŸ istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuÅŸaklarÄ±n bu Ada'da bizlerin Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz. Bu Ada'nÄ±n hepimize yeterli olduÄŸunu deÄŸerlendiriyoruz ve bu nimetlerden adil bir ÅŸekilde yararlanabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Rum tarafÄ±nda sÃ¶ylenmeye baÅŸlayan baÅŸka sÃ¶zler de var. BÄ±rakÄ±n 5 yÄ±lÄ±, KÄ±brÄ±s sorunu Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z olarak 2-3 yÄ±l daha bÃ¶yle devam ederse, kalÄ±cÄ± olarak bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ±' sÃ¶yleyen Rum liderleri var. Hangi niyetle sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler bu bir gerÃ§eÄŸin ifadesidir aslÄ±nda. Veyahut da Rum mÃ¼zakerecinin dediÄŸi gibi 'artÄ±k uzatmalarÄ± oynuyoruz.'"

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