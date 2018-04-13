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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:54, 13 Nisan 2018 Cuma
GÃ¼ncel
17:47, 13 Nisan 2018 Cuma

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28 Åžubat davasÄ±nda 21 sanÄ±k mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
28 Åžubat davasÄ±nda 21 sanÄ±k mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

28 Åžubat davasÄ±nda, Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, 68 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

28 Åžubat sÃ¼recine iliÅŸkin aralarÄ±nda dÃ¶nemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ±, dÃ¶nemin Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Ã‡evik Birâ€™in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 103 sanÄ±ÄŸÄ±n darbe suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar aÃ§Ä±klandÄ±.

68 sanÄ±k hakkÄ±nda yapÄ±lan yargÄ±lama sonucunda yÃ¼klenen suÃ§u iÅŸlediÄŸi sabit olmamasÄ± nedeniyle beraatine karar verildi. Ã–lÃ¼m nedeniyle 4 kiÅŸinin davasÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ±, Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±k hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.

Davada Ahmet Ã‡Ã¶rekÃ§i, Aydan Erol, Cevat Temel Ã–zkaynak, Ã‡etin Dizdar, Ã‡etin Saner, ErdoÄŸan Ã–znal, Erol Ã–zkasnak, Fevzi TÃ¼rkeri, HakkÄ± KÄ±lÄ±Ã§, Hayri BÃ¼lent Alpkaya, Hikmet KÃ¶ksal, Ä°dris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Åženel, Vural Avar ve YÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rkeri de mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â 

Mahkeme, yaÅŸlarÄ±, saÄŸlÄ±k durumlarÄ± da dikkate alÄ±narak haklarÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ve imza karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda adli kontrol uygulanmasÄ± kararÄ±nÄ± verdi.

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Ä°lgili Konular 28 Åžubat 28 ÅŸubat davasÄ±
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