17:59, 13 Nisan 2018 Cuma

Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iden Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander Yakovenko, Ä°ngiltere'nin Rusya vatandaÅŸÄ± Yulia Skripal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme taleplerini geri Ã§evirmesinin Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin ihlali olduÄŸunu savundu.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik rezidansÄ±nda son bir aydaki 3. basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen Yakovenko, Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yuliaâ€™nÄ±n zehirlenmesiyle ilgili son geliÅŸmeleri ve Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin Suriye'ye askeri harekatla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Ä°ngiltereâ€™nin Skripal olayÄ±yla ilgili soruÅŸturmayÄ± saydam ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Yakovenko, resmi makamlara yÃ¶nelttikleri sorularÄ±n da yanÄ±tsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya vatandaÅŸÄ± Yulia Skripal'i gÃ¶rme taleplerinin de yanÄ±tsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Sergey ve Yulia Skripal'in olaydan sonra gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmediÄŸine, seslerinin bile duyulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Yakovenko, her iki kiÅŸinin de hayatta olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± sormanÄ±n meÅŸru olduÄŸunu kaydetti.

Yakovenko, durumun, kendilerine Ä°ngiltereâ€™de iki Rusya vatandaÅŸÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere Milli GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Mark Sedwill'in, Rus ajanlarÄ±n, Skripal ailesini son beÅŸ yÄ±ldÄ±r takip ettiÄŸine iliÅŸkin iddiasÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan Yakovenko, bÃ¶yle bir ÅŸey varsa Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin bunu aÃ§Ä±klamak iÃ§in neden bugÃ¼ne kadar beklediÄŸini sordu.

Yakovenko, geÃ§en ay Londraâ€™daki evinde Ã¶lÃ¼ bulunan Rus havayolu ÅŸirketi Aeroflotâ€™un eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Nikolai Glushkov ile ilgili soruÅŸturmanÄ±n da saydam ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmediÄŸini savundu.

Ä°ngiliz makamlarÄ±ndan bilgi alamadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Yakovenko, â€œSoruÅŸturma gizli. Ne olup bittiÄŸi konusunda fikrimiz yok. Bu, kabul edilemez." ifadelerini kullandÄ±.

SURÄ°YE KAVGASI

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'ye dÃ¼zenlemeleri gÃ¼ndemde olan askeri harekatla ilgili de Yakovenko, "Suriye hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± herhangi bir askeri mÃ¼dahale, uluslararasÄ± hukuka ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler SÃ¶zleÅŸmesi'ne aykÄ±rÄ±dÄ±r." dedi.

Yakovenko, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n askeri harekat iÃ§in dezenformasyonu bahane olarak kullandÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Dumaâ€™da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kimyasal saldÄ±rÄ±yla ilgili somut delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Yakovenko, Rus uzmanlarÄ±n Dumaâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede kimyasal iz bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hastanelerde de kimyasal tedavi gÃ¶ren kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.