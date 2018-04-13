Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iden Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander Yakovenko, Ä°ngiltere'nin Rusya vatandaÅŸÄ± Yulia Skripal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme taleplerini geri Ã§evirmesinin Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin ihlali olduÄŸunu savundu.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik rezidansÄ±nda son bir aydaki 3. basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen Yakovenko, Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yuliaâ€™nÄ±n zehirlenmesiyle ilgili son geliÅŸmeleri ve Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin Suriye'ye askeri harekatla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
Ä°ngiltereâ€™nin Skripal olayÄ±yla ilgili soruÅŸturmayÄ± saydam ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Yakovenko, resmi makamlara yÃ¶nelttikleri sorularÄ±n da yanÄ±tsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya vatandaÅŸÄ± Yulia Skripal'i gÃ¶rme taleplerinin de yanÄ±tsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
Sergey ve Yulia Skripal'in olaydan sonra gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmediÄŸine, seslerinin bile duyulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Yakovenko, her iki kiÅŸinin de hayatta olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± sormanÄ±n meÅŸru olduÄŸunu kaydetti.
Yakovenko, durumun, kendilerine Ä°ngiltereâ€™de iki Rusya vatandaÅŸÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere Milli GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Mark Sedwill'in, Rus ajanlarÄ±n, Skripal ailesini son beÅŸ yÄ±ldÄ±r takip ettiÄŸine iliÅŸkin iddiasÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan Yakovenko, bÃ¶yle bir ÅŸey varsa Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin bunu aÃ§Ä±klamak iÃ§in neden bugÃ¼ne kadar beklediÄŸini sordu.
Yakovenko, geÃ§en ay Londraâ€™daki evinde Ã¶lÃ¼ bulunan Rus havayolu ÅŸirketi Aeroflotâ€™un eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Nikolai Glushkov ile ilgili soruÅŸturmanÄ±n da saydam ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmediÄŸini savundu.
Ä°ngiliz makamlarÄ±ndan bilgi alamadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Yakovenko, â€œSoruÅŸturma gizli. Ne olup bittiÄŸi konusunda fikrimiz yok. Bu, kabul edilemez." ifadelerini kullandÄ±.
SURÄ°YE KAVGASI
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'ye dÃ¼zenlemeleri gÃ¼ndemde olan askeri harekatla ilgili de Yakovenko, "Suriye hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± herhangi bir askeri mÃ¼dahale, uluslararasÄ± hukuka ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler SÃ¶zleÅŸmesi'ne aykÄ±rÄ±dÄ±r." dedi.
Yakovenko, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n askeri harekat iÃ§in dezenformasyonu bahane olarak kullandÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Dumaâ€™da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kimyasal saldÄ±rÄ±yla ilgili somut delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Yakovenko, Rus uzmanlarÄ±n Dumaâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede kimyasal iz bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hastanelerde de kimyasal tedavi gÃ¶ren kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, â€œHepimiz bu Ã¼lkede, bu Ada'da barÄ±ÅŸ istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuÅŸaklarÄ±n bu Ada'da bizlerin Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
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