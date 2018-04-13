18:23, 13 Nisan 2018 Cuma

Rusya ABD'ye yaptÄ±rÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rus milletvekilleri, Washington'un Rusya karÅŸÄ±tÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±na cevap olarak, ABD'den pek Ã§ok kalemde ithalat ve ihracatÄ± da yasaklayan geniÅŸ kapsamlÄ± bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentonun alt kanadÄ± Duma'ya sundu.

Duma'nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mlanan tasarÄ±, ABD ile atom, uÃ§ak sanayi, roket motoru sanayisi alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin durdurulmasÄ±nÄ± iÃ§eriyor.

Amerikan tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin yanÄ± sÄ±ra alkol ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinin de Rusya'ya ithalatÄ±na yasak getirmeyi Ã¶neren tasarÄ±, ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Rusya'da istihdamÄ±na yÃ¶nelik sÄ±nÄ±rlama ve yasaklamalar da getiriyor. Yasaklamalar, kiÅŸisel kullanÄ±m iÃ§in mal ithalatÄ±nÄ± ise kapsamÄ±yor.

TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸabilmesi iÃ§in Rusya Parlamentosunun alt kanadÄ± Duma'da ve parlamentonun Ã¼st kanadÄ± Federasyon Konseyi'nde kabul edilmesi ve ardÄ±ndan da Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in onayÄ±ndan geÃ§mesi gerekiyor.

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en hafta 7 Rus iÅŸ adamÄ±, bu kiÅŸilerin kontrol ettiÄŸi 12 ÅŸirket, 17 Ã¼st dÃ¼zey Rus hÃ¼kÃ¼met yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret ÅŸirketi ve ona baÄŸlÄ± bir bankayÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesine dahil etmiÅŸti.