Rusya ABD'ye yaptÄ±rÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rus milletvekilleri, Washington'un Rusya karÅŸÄ±tÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±na cevap olarak, ABD'den pek Ã§ok kalemde ithalat ve ihracatÄ± da yasaklayan geniÅŸ kapsamlÄ± bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentonun alt kanadÄ± Duma'ya sundu.
Duma'nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mlanan tasarÄ±, ABD ile atom, uÃ§ak sanayi, roket motoru sanayisi alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin durdurulmasÄ±nÄ± iÃ§eriyor.
Amerikan tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin yanÄ± sÄ±ra alkol ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinin de Rusya'ya ithalatÄ±na yasak getirmeyi Ã¶neren tasarÄ±, ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Rusya'da istihdamÄ±na yÃ¶nelik sÄ±nÄ±rlama ve yasaklamalar da getiriyor. Yasaklamalar, kiÅŸisel kullanÄ±m iÃ§in mal ithalatÄ±nÄ± ise kapsamÄ±yor.
TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸabilmesi iÃ§in Rusya Parlamentosunun alt kanadÄ± Duma'da ve parlamentonun Ã¼st kanadÄ± Federasyon Konseyi'nde kabul edilmesi ve ardÄ±ndan da Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in onayÄ±ndan geÃ§mesi gerekiyor.
ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en hafta 7 Rus iÅŸ adamÄ±, bu kiÅŸilerin kontrol ettiÄŸi 12 ÅŸirket, 17 Ã¼st dÃ¼zey Rus hÃ¼kÃ¼met yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret ÅŸirketi ve ona baÄŸlÄ± bir bankayÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesine dahil etmiÅŸti.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, â€œHepimiz bu Ã¼lkede, bu Ada'da barÄ±ÅŸ istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuÅŸaklarÄ±n bu Ada'da bizlerin Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼lkedeki Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸil kalitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek Kazakistan'da mevcut Ã¼niversite sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders ve Savunma BakanÄ± Vandeput'un aÃ§Ä±klamalarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±
Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerleri, Gazze Åžeridi'nde "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerini takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'Ä± yaraladÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diyaloÄŸun artÄ±rÄ±lmasÄ± temennisinde bulundu
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Ã¼lke yÃ¶netimine iliÅŸkin eleÅŸtirileri nedeniyle eski kabinesinde gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ bakanlarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 43 Ã¼st dÃ¼zey isim tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±