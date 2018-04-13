18:48, 13 Nisan 2018 Cuma

BM Genel Sekreteri'nden soÄŸuk savaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM Genel Sekreteri Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.

BM GÃ¼venlik Konseyi, Rusya'nÄ±n talebi Ã¼zerine ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesini ve Suriye'deki son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.

ToplantÄ±ya katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, ''Orta DoÄŸu'daki kaosun uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve ve gÃ¼venliÄŸi tehdit ettiÄŸi'' uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

BÃ¶lgenin ''gerÃ§ek bir kÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mle'' karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkati Ã§eken Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki savaÅŸÄ±n bugÃ¼n uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi tehdit eden ''en ciddi kriz olduÄŸunu ifade eden Guterres, ''Suriyeliler vahÅŸet, kuÅŸatma, aÃ§lÄ±k, sivillere geliÅŸigÃ¼zel saldÄ±rÄ±lar, kimyasal silahlar, zorla yerinden edilme, cinsel ÅŸiddet, iÅŸkence, gÃ¶zaltÄ± gibi dehÅŸeti tekrar tekrar yaÅŸadÄ±.'' diye konuÅŸtu.

Suriye'de birÃ§ok silahlÄ± muhalif grup, Ã§ok sayÄ±da ulusal ve uluslararasÄ± milis, dÃ¼nyanÄ±n her yerinden gelen yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lar, Ã§eÅŸitli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve birÃ§ok Ã¼lkenin ordusuyla vekalet savaÅŸlarÄ±na ÅŸahit olunduÄŸunu sÃ¶yleyen Guterres, ''Artan gerilimler ve hesap verebilirlik mekanizmasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± konusunda uzlaÅŸamama topyekÃ¼n askeri gerilime neden olacak.'' uyarÄ±sÄ±nda bulundu.