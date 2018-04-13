18:58, 13 Nisan 2018 Cuma

Akdeniz'de 3 operasyonda 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±





Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Orta Akdeniz'de dÃ¼zenlenen 3 operasyonda yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, kurtarÄ±lan gÃ¶Ã§menlerin 3 ÅŸiÅŸme botta seyrettikleri ve operasyonlara, Ä°talya'nÄ±n giriÅŸimiyle Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Akdeniz'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ "EUNAVFOR MED" misyonuna baÄŸlÄ± birim ile Alman sivil toplum kuruluÅŸu Sea Watch'un katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada operasyonun ardÄ±ndan Sea Watch 3 gemisinin, kÃ¶tÃ¼leÅŸen hava koÅŸullarÄ±, gemideki gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±, yeterli su ve gÄ±da bulunmamasÄ± nedeniyle limana varamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi, Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin, gÃ¶Ã§menlerin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in bÃ¶lgedeki en iyi deniz birimini belirlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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