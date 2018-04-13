Hollanda askeri mÃ¼dahaleye katÄ±lmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bakanlar kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Rutte, Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri mÃ¼dahaleye iliÅŸkin, "Hem askeri destek hem de siyasi destek iÃ§in belirli Ã¶n koÅŸullarÄ±n olmasÄ± lazÄ±m. Hollanda'nÄ±n ÅŸu anda olasÄ± bir harekata katÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi.
Hollanda'nÄ±n bu tÃ¼r durumlarda emin olmak istediÄŸini vurgulayan Rutte, "Suriye dÃ¼nya genelinde istikrarsÄ±z olan bir Ã¼lke olduÄŸu iÃ§in adÄ±m adÄ±m ilerlemek daha fazla Ã¶nem taÅŸÄ±yor. EÄŸer bazÄ± Ã¼lkeler askeri harekat kararÄ±nÄ± alÄ±rsa bu titizlikle yapÄ±lmasÄ± ve yanlÄ±ÅŸ kiÅŸilerin etkisiz hale getirilmesi Ã¶nlenmesi gerekir." diye konuÅŸtu.
Suriye'nin geÃ§miÅŸte de klor gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Rutte, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:
"Bu konuda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (KSYÃ–) oluÅŸturduÄŸu Ortak AraÅŸtÄ±rma MekanizmasÄ±'nÄ±n (JIM) araÅŸtÄ±rmasÄ± ve o bÃ¶lgede bulunan sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sunduÄŸu bilgiler var. Rusya da daha Ã¶nce Ã§ok sefer olduÄŸu gibi tekrar saldÄ±rÄ±nÄ±n kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na dair sunulan araÅŸtÄ±rma karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti. Bu baÄŸlamda hepsini topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¼lke olarak biz saldÄ±rÄ±nÄ±n muhtemelen Suriye rejiminin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve muhtemelen klor gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yoruz ve orantÄ±lÄ± olmasÄ± ÅŸartÄ±yla olasÄ± bir harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶steriyoruz."
Rutte, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye ile ilgili twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ sorusuna, "Benim gÃ¶revim diÄŸer Ã¼lkelerdeki meslektaÅŸlarÄ±mla iyi bir iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olmam gerektiÄŸidir. Bu yÃ¼zden onlarÄ±n sÃ¶ylemleri hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmamÄ±n iÅŸ birliÄŸimize faydasÄ± olmaz." ifadesini kullandÄ±.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, â€œHepimiz bu Ã¼lkede, bu Ada'da barÄ±ÅŸ istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuÅŸaklarÄ±n bu Ada'da bizlerin Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼lkedeki Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸil kalitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek Kazakistan'da mevcut Ã¼niversite sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
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