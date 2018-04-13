19:09, 13 Nisan 2018 Cuma

Hollanda askeri mÃ¼dahaleye katÄ±lmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bakanlar kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Rutte, Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri mÃ¼dahaleye iliÅŸkin, "Hem askeri destek hem de siyasi destek iÃ§in belirli Ã¶n koÅŸullarÄ±n olmasÄ± lazÄ±m. Hollanda'nÄ±n ÅŸu anda olasÄ± bir harekata katÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi.

Hollanda'nÄ±n bu tÃ¼r durumlarda emin olmak istediÄŸini vurgulayan Rutte, "Suriye dÃ¼nya genelinde istikrarsÄ±z olan bir Ã¼lke olduÄŸu iÃ§in adÄ±m adÄ±m ilerlemek daha fazla Ã¶nem taÅŸÄ±yor. EÄŸer bazÄ± Ã¼lkeler askeri harekat kararÄ±nÄ± alÄ±rsa bu titizlikle yapÄ±lmasÄ± ve yanlÄ±ÅŸ kiÅŸilerin etkisiz hale getirilmesi Ã¶nlenmesi gerekir." diye konuÅŸtu.

Suriye'nin geÃ§miÅŸte de klor gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Rutte, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (KSYÃ–) oluÅŸturduÄŸu Ortak AraÅŸtÄ±rma MekanizmasÄ±'nÄ±n (JIM) araÅŸtÄ±rmasÄ± ve o bÃ¶lgede bulunan sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sunduÄŸu bilgiler var. Rusya da daha Ã¶nce Ã§ok sefer olduÄŸu gibi tekrar saldÄ±rÄ±nÄ±n kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na dair sunulan araÅŸtÄ±rma karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti. Bu baÄŸlamda hepsini topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¼lke olarak biz saldÄ±rÄ±nÄ±n muhtemelen Suriye rejiminin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve muhtemelen klor gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yoruz ve orantÄ±lÄ± olmasÄ± ÅŸartÄ±yla olasÄ± bir harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶steriyoruz."

Rutte, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye ile ilgili twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ sorusuna, "Benim gÃ¶revim diÄŸer Ã¼lkelerdeki meslektaÅŸlarÄ±mla iyi bir iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olmam gerektiÄŸidir. Bu yÃ¼zden onlarÄ±n sÃ¶ylemleri hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmamÄ±n iÅŸ birliÄŸimize faydasÄ± olmaz." ifadesini kullandÄ±.