19:38, 13 Nisan 2018 Cuma

Rusya'dan 3 Ã¼lke liderine suÃ§lama





Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahaleye iliÅŸkin, ''UluslararasÄ± hukuku ihlal edecek ÅŸekilde egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz.'' dedi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Rusya'nÄ±n talebi Ã¼zerine ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesini ve Suriye'deki son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±. Nebenzia, DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esindeki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere'nin Suriye'de sadece rejimi devirmekle ilgilendiÄŸini sÃ¶yledi. Nebenzia, ''UluslararasÄ± hukuku ihlal edecek ÅŸekilde egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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