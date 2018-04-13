20:22, 13 Nisan 2018 Cuma

Askeri mÃ¼dahale kararÄ± uzlaÅŸÄ± ile alÄ±nacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak" dedi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Rusya'nÄ±n talebi Ã¼zerine ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesini ve Suriye'deki son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.

Haley, Rusya'yÄ± uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe yÃ¶nelik gerÃ§ek tehdidi gÃ¶rmezden gelmekle suÃ§layarak, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukukun en bariz ihlali olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Nikki Haley, ''KorkunÃ§ kimyasal silah kullanÄ±mÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmamalÄ±yÄ±z ve hiÃ§bir Ã¼lkenin kimyasal silah kullanmasÄ±na izin vermemeliyiz.'' ifadesini kullandÄ±.

Rusya'nÄ±n Suriye'de rejimi korumak iÃ§in BMGK'de 12 kez veto hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Haley, ABD'nin, rejimin savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan beri en az 50 kez kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸini ifade etti.

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Duma'daki kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± ayrÄ± ayrÄ± analiz ettiÄŸini ve Ã¼Ã§ Ã¼lkenin de saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Haley, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin ise ''BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak.'' diye konuÅŸtu.